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22.06.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 22 июня

До конца недели в Харькове прописалась 30-градусная, без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 22 июня

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. По солнцу о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

С 22 июня начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, — полное сито комаров будет убито».

Тэги:  погода в харькове, харьков
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