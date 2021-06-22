22.06.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 22 июня

До конца недели в Харькове прописалась 30-градусная, без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +21°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+27°C (ощущается как +30°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. По солнцу о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.



С 22 июня начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, — полное сито комаров будет убито».