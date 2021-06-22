22.06.2021 07:00

День скорби и чествования памяти жертв войны: события 22 июня

22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Первыми нашествие захватчиков почувствовали украинские земли.

Киев начали бомбить около четырех утра 22 июня: заводы, военные аэродромы, мосты. Во время первого налета погибли 25 человек, 76 - получили ранения.



В Крыму война началась раньше, чем первые бомбы упали на другие города Союза. Так, Севастополь в 3 часа 48 минут утра, за 12 минут до официального начала войны, понес первые потери.



Скорбный список населенных пунктов Украины, стертых с лица земли гитлеровцами, включает свыше 250 сел. Жертвами оккупантов становились не только лица, причастные к движению Сопротивления, но и те, кто не составлял никакой потенциальной угрозы режиму – дети, женщины, люди преклонных лет, больные. По отдельному плану уничтожались пациенты неврологических диспансеров, тяжелобольные.



Настоящими конвейерами смерти стали «рабочие», «трудовые» лагеря, гетто и лагеря для военнопленных, которых в Украине насчитывалось около 230.



Ужасной трагедией миллионов жителей Украины стала их принудительная депортация. Всего из Украины в Германию и другие страны захватчики вывезли от 2,4 до 2,8 миллионов мирных граждан, что составило почти 80% всех депортированных нацистами советских людей.



Украинцы с оружием в руках внесли огромный вклад в разгром нацистской Германии. Во время войны каждый пятый украинец погиб. Но это далеко не окончательные данные. Над их уточнением по мере поступления новых материалов еще длительное время будут работать ученые, общественные организации, военкоматы – все те, кому дорога память о каждом человеке, которого забрала от нас война.



Также в этот день...



В 1633 году в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрекся от своих мировоззрений на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.



1675 – английский король Карл II основал обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через нее, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.



1856 – родился Генри Хаггард, английский писатель, автор «Копей царя Соломона».



1863 – родился Георгий Вульф, русский физик, создатель рентгеновской спектроскопии.



1898 – родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель («Три товарища», «Триумфальная арка»).



1906 – родился Билли Уайлдер, американский кинорежиссер, обладатель четырех «Оскаров» («В джазе только девушки», «Сабрина», «Квартира»).



1921 – вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.



1936 – родился Крис Кристофферсон, американский певец, актер («Звезда родилась», «Конвой», «Блейд»).



1942 – в Киеве состоялся так называемый «матч смерти» между футболистами киевского «Динамо» и немецкого «Люфтваффе» (киевляне выиграли со счетом 5:3).



1946 – родился Роберт Линн Асприн, американский писатель-фантаст.



1947 – родилась Наталья Варлей, советская и российская киноактриса («Кавказская пленница», «12 стульев», «Гостья из будущего»).



1949 – родилась Мерил Стрип, американская актриса, обладательница 3 «Оскаров».



1950 – родилась Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (фильмы «Большая перемена», «Безымянная звезда», «Утомленные солнцем»).



1959 – родился Владимир Шахрин, русский музыкант, лидер группы «Чайф».



1960 – произошел официальный разрыв отношений между Советским Союзом и Китаем. Поводом к этому стал обмен оскорблениями между лидерами ведущих восточных держав. Н. С. Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, подобрав для главы советского правительства соответствующее ругательство – ревизионист.



1964 – родился Дэн Браун, автор интеллектуальных детективов, триллеров («Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны»).



1965 – родился Уве Болл, немецкий режиссер, в основном известный своими экранизациями компьютерных игр. За малобюджетные «киношедевры» eго даже иногда называют «Худшим режиссером всех времен и народов».



1978 – был обнаружен спутник Плутона, Харон.



1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил гол «рукой бога» в ворота сборной Англии на Чемпионате мира по футболу в Мексике.



1996 – выпущена компьютерная игра «Quake».



Именины отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.