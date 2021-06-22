22.06.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 22 июня

Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В жизнь Овна могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком «плюс» или «минус» – это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды предупреждают Овна о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи – судьбоносными, а чувства – на всю жизнь.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Какие бы решения Телец ни принимал, руководствоваться при этом он будет не логикой, а интуицией: логика не позволит Тельцу точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Тельца будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Телец может видеть яркие сны, а днем – слышать подсказки своего подсознания. Звезды советуют ему не игнорировать свой внутренний голос – его советы помогут Тельцу тонко чувствовать момент и действовать в правильном ключе.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В отношениях Близнецов с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, им откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Близнецы просто будут слишком требовательны ко всем, кто находится с ними рядом, а в спорных вопросах не настроены на компромисс. Звезды советуют им хорошенько взвесить все «за» и «против»: стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Рак окунулся в водоворот общения: все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Рака поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет настроен наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет его к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Лев будет настроен за любое дело браться неспешно, а если возможно – и вовсе его отложить. Звезды советуют Льву посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Лев сумеет оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В делах Дева будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что ее может то и дело клонить в сон. Однако звезды обещают, что если она преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ей интересные возможности, воспользоваться которыми Дева сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками – от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Деве стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке – сказав что-либо не подумав, она рискует себе навредить.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Финансовые дела Весов уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня им поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить им зарплату или Весам придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, Весам стоит внимательно рассматривать любые приходящие к ним финансовые идеи и возможности – даже если на первый взгляд они покажутся странными.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Главной чертой Скорпиона может стать спонтанность: его настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Скорпион может нервничать и раздражаться на людей, попавших ему под горячую руку, с другой же – способен на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Скорпиона могут быть неподвластными логике. В течение дня в нем способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу стоит подчиниться течению обстоятельств: он может оказаться в ситуации, когда будет бессилен что-либо предпринять. К примеру, у него перехватят инициативу или не прислушаются к его мнению, а может быть, Стрелец просто будет не в состоянии повлиять на события… Если что-то подобное произойдет, звезды советуют Стрельцу смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению – самое мудрое, что он может сделать.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Козерог может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Козерог запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно «выстрелить» прямо в «десятку»! Кроме того, гороскоп весьма благоприятен для любви – в этот день Козерог способен приятно удивить своего партнера.



Водолей (21 января – 19 февраля)

На первый план в гороскопе Водолея обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Водолею же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Водолей способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, – выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды обещают Рыбам день неожиданностей и открытий! События могут вынудить их поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет их удивить. Не исключено, что человек, о котором Рыбы уже составили свое мнение, предстанет перед ними в неожиданном амплуа. Или же Рыбы и сами сделают что-то экстраординарное – такое, чего от них никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Рыб будет шанс в этом убедиться.