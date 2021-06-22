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22.06.2021  08:22   

В Харькове в квартире под диваном хозяйка нашла питона (ФОТО)

Спасательную операцию то ли хозяйки, то ли ползучего гостя провели патрульные.


// Патрульная полиция

В понедельник полицейские получили необычный вызов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

На номер 102 позвонила взволнованная женщина и сообщила, что обнаружила у себя в квартире под диваном змею.

Патрульные Роман Жицкий и Александр Сидоренко прибыли по указанному адрес и увидели в квартире сетчатого питона.

Женщина не смогла объяснить, как змея попала в ее жилище.

Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Питон был абсолютно здоровым. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк под наблюдение специалистов.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в  Харьковской области в естественных условиях обитают пять видов змей.

В Харькове в квартире под диваном хозяйка нашла питона

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, харьков
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