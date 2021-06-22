22.06.2021 08:48

Аварийное отключение воды в Харькове 22 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Мира, 32 (п. №4, спаренный стояк), б-р Ивана Каркача, 4-а (п. №2, стояк) до 17:00 22 июня.



Московский район:

ул. Героев Труда, 48-а (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-б (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 32-а (п. №1, стояк) до 17:00 22 июня.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 52 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (кор. №1, п. №1, стояк), ул. Ивана Камышева, 38, 42, 43, 44, ул. Леонида Быкова (Павла Дыбенко), 37, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 54, Салтовское шоссе, 75, 77, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 237 до 20:00 22 июня.



Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 16 (п. №1, стояк) до 17:00 22 июня.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 115 (п. №3, стояк) до 17:00 22 июня., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 40, ул. Полтавский Шлях, 65 до 20:00 22 июня.



Основянский район:

пр. Гагарина, 46 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 22 июня., ул. Грековская (ч/с), пер. Рыбасовский (ч/с), б-р Нетеченский (ч/с), ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Грековская, 3-а,в, 5, 8-б, 9, 10-а,в, 11, 12, 13, 14, 15, 20, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, пер. Ващенковский, 13, 20, 21 , 18-б, б-р Нетеченский, 20, 23 до 20:00 22 июня.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №10, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 20:00 22 июня.



Холодногорский район:

ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, стояк) до 17:00 22 июня.



Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 7 до 17:00 22 июня.; пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пер. 23 Августа, 3 (спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 52, ул. Деревянко, 10 (спаренный стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 54 (п. №1), ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1) до 20:00 22 июня.; ул. Старицкого, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июня.

Ранее АК «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 22 июня.