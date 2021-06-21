Отключения электроэнергии 22 июня: кто из харьковчан будет сидеть без света

АК «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 22 июня.
Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии во вторник, 22 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».
Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.
Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:
Восточный район электросетей
(8.00-17.00)
Холодногорский район электросетей
(9.00-16.00)
Центральный район электросетей
(9.00-17.00)
Южный район электросетей
(9.00-17.00)
Северный район электросетей
(9.00-17.00)
Салтовский район электросетей
(9.00-17.00)
Напомним, с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки, поселка Лесное, поселка Родичи, поселка Флоринка, гольф-клуба и экопарка Фельдмана.
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