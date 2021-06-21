21.06.2021 14:45

Отключения электроэнергии 22 июня: кто из харьковчан будет сидеть без света

АК «Харьковоблэнерго» опубликовала график отключения электроэнергии в районах города на 22 июня.



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Где будут проводиться плановые отключения электроэнергии во вторник, 22 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу АО «Харьковоблэнерго».



Неудобства связаны с плановыми капитальными ремонтами воздушных линий электропередач.

Потребители будут отключаться в дневное время суток по графику:

Восточный район электросетей

(8.00-17.00)

Въезд Станковый 3-й:10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 2/29; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 6; 7; 8; 9;

Въезд Станковый 4-й: 10; 10/1; 11; 12; 1/28; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 34А; 35; 36; 36А; 36/1; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 44; 46; 5; 52; 6; 7; 8; 9;

Въезд Луи Пастера 2-й: 45/18; 47; 49; 51/213;

Улица Станковая: 1; 1А; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120/5; 121; 122; 122/10; 123; 124; 126; 128; 13; 130; 132; 134; 136; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37/53; 38; 39; 4; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51/24; 52; 53/25; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 67/78; 68; 7; 70; 71/35; 72; 74; 75; 76; 77; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92; 94; 96; 97; 98;

Улица Гурьевская: 42/293; 43/291;

Улица Зеленодельская: 23/116; 30/129; 80;

Улица Луи Пастера: 247; 249; 269; 269Б; 1; 10; 101/86; 103; 105; 107; 109; 11; 111; 113; 115; 117; 119; 119А; 12; 121/8; 123; 125; 127; 129; 13; 131; 133; 135; 135/2; 137; 139; 141/15; 143; 145; 149; 15; 151/8; 153; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 165А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 236; 238; 24; 242; 244; 244/2; 246; 246/2; 247; 248; 248/1; 249; 25; 250; 251; 252; 253; 254; 254/2; 255; 256; 257; 258; 259; 259Б; 261; 262А; 262Б; 263; 264; 265; 267; 26/88; 27; 273; 275; 276; 277; 278; 279; 28; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 28/89; 289; 29; 290/53; 291; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 300/1; 302; 304; 305; 306; 307; 309; 31; 311; 313; 315; 317; 319; 321; 323; 325; 327; 329; 33; 331; 333; 335; 337; 339; 34; 341; 343; 345; 347; 349; 35; 351/46; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60/2; 61; 62; 63; 65; 66/1; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76/10; 77; 78А; 78/7; 79; 8А; 80; 81/8; 82; 84; 85; 86; 87; 89; 89А; 9; 91; 93; 95; 97; 99;

Улица Молодежная: 1; 10; 100; 100/84; 101; 102/85; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 110А; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 117А; 118; 119/4; 12; 12А; 120; 121А; 122; 123; 123А; 124/6; 125; 126; 127; 128; 13; 130; 132; 132/6; 133; 134; 135; 136; 137; 137/1; 138; 139; 139/3; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150/2; 151; 152/1; 153; 154; 155; 156; 156/2; 157; 158; 159; 16; 160; 161; 162; 163; 17; 18; 19; 2; 20; 208; 21; 210; 212; 213; 214А; 215; 216; 217; 218; 22; 220; 222; 224; 226; 23; 239; 24; 241; 243; 245; 247; 248; 249; 250; 252; 254; 255; 256; 258; 26; 260; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 275А; 276; 277; 278; 279; 28; 280; 281; 282; 283; 284/42; 285/26; 286; 287; 288; 289; 29; 290; 292; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 30; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 305; 306; 308; 31; 310; 312; 314; 316; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79/14; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88А; 89; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А/86; 96; 97/83; 98; 99;

Улица Мохначанская: 38;

Улица Неманская: 23; 5/73;

Улица Плиточная: 10; 100; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115/62; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 127; 129; 134; 136; 138; 140; 140/2; 142; 144; 148; 150; 152; 154; 156; 20/2; 23/26; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37/2; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 55А; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 73А; 74; 75; 76; 77; 80/78; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 93/2; 94; 95; 96; 97; 98;

Улица Пономаренковская: 1; 1А; 10; 100; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 115; 117; 12; 121А; 123; 13; 131; 135; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 2Б; 20; 21/24; 23; 25; 27; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49А; 5; 50; 51; 52; 54; 55/40; 56; 57; 58; 59; 6; 60/35; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 68/2; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 80; 81; 81А; 81В; 82; 83; 83А; 83Б; 84; 85; 85А; 85Б; 86; 87; 87А; 88; 89; 9; 90; 90А; 90В; 91; 92/37; 93; 95; 96; 97; 98; 99;

Улица Фасадная: 24/94;

Проезд Электровозный: 99;

Переулок Станковый: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21/22; 22А; 23Б; 23В; 25А; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 5/2; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58/2; 59; 60; 61; 62; 7; 7А; 8; 9;

Бульвар Юрьева: 1;

Проспект Петра Григоренко: 2; 4Б;

Въезд Луи Пастера 2-й: 45/18; 47; 49; 51/213;

Улица Гурьевская: 42/293; 43/291;

Проезд Зеленодельский 5-й: 1; 10; 10/1; 11; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 3; 4; 6; 7; 8; 9;

Улица Северина Потоцкого;

Проспект Индустриальный;

Улица Минина: 79; 85; 87;

Улица Осипенко: 10; 10А; 10Б; 101; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 12; 121; 123; 125; 127/8; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 52; 54; 55; 55А; 56; 57; 58; 59; 6; 6А; 6Б; 60; 61; 65; 67; 67В; 69; 71/24; 8; 8А; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 97; 99;

Улица Смелянская: 21А; 33; 54; 56; 58; 60; 62; 64/24;

Улица Смелянская 1-а: 10; 12; 14; 16; 2; 20; 26; 4; 6; 8;

Улица Смелянская 2-а: 1; 11; 13; 15; 19; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 7; 9;

Проезд Осипенко: 10; 4; 6/62;

Переулок Байрона: 21;

Переулок Каховский 1-й: кв.5; 3; 4;

Переулок Каховский 2-й:3; 4; 5; 6; 8;

Переулок Победы: 4;



Холодногорский район электросетей

(9.00-16.00)

Улица Дмитриевская: 4;

Улица Докучаева: 48/8; 5; 9А;

Улица Ильинская: 27/29;

Улица Левченко: 10; 11; 12; 13/1; 13/2; 14; 15; 16А; 16/2; 18; 19; 20; 21; 22; 22А; 23; 24А; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 34А; 34Б; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

Улица Озерянская: 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21А; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 30А; 32; 33; 33А; 34; 34А; 35; 36; 36А; 37; 39; 40; 43; 46; 48; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59А; 59Б; 6; 60; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 7; 72; 76; 80; 82; 86; 88; 9; 94Б; 96;

Переулок Якубовский: 1; 1А; 10; 11; 12; 1/37; 17; 17А; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 3; 4; 6; 7; 8; 9;

Въезд Бородивский: 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 2А; 20; 22; 4; 4А; 6; 6А; 8; 9; 9А;

Въезд Северокавказский: 14;

Въезд Приамурский:1; 10; 11; 12; 14; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Улица Кибальчича:100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 116А; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 147; 148; 151; 153; 155; 157; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 64/2; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99;

Улица Северокавказская: 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 2В; 20; 22; 23; 24; 24А; 25; 25А; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 3А; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39Б; 4; 4А; 40; 41; 42; 42А; 43; 43А; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51Б; 52; 54; 54А; 56; 56Б; 6; 7; 8; 9;

Улица Радиотехническая: 10; 12; 14; 16; 18; 18Б; 2; 20; 22; 26; 30; 32; 34; 36; 39; 4; 4/1; 5; 5А; 5Б; 6; 8;

Переулок Бондаренко: 37; 39; 6;

Переулок Бондаревский: 1; 10; 12; 2; 2А; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9;

Въезд Владивостоцкий: 10; 11; 11А; 11/2; 12; 6; 8А;

Въезд Самаркандский 1-й: 10; 11/13; 12/11; 3; 4; 5; 7; 8; 9;

Въезд Самаркандский 2-й: 10; 12; 12/2; 2; 25; 27; 3; 4; 5; 7; 8; 9/9;

Улица Дагестанская: 8;

Улица Дмитрия Вишневецкого: 1; 1А; 1Б; 1В; 1Д; 10; 11; 12; 125; 14; 15; 15/17; 16; 19; 2; 21; 23; 25; 25/1; 26; 27; 28/30; 3; 31/33; 32; 34; 36; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 47; 48; 49; 5; 50; 51/2; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 6; 64; 66; 68; 69; 7; 71А; 72; 74; 74А; 76А; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; 90; 92; 94/11; 96; 98;

Улица Печерская: 19; 20; 21; 21/12; 22; 25; 26; 28; 30; 34;

Улица Холодногорская: 107;

Улица Целинная: 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 31; 33;

Переулок Гречаный: 22/39;

Переулок Дальновосточный: 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 25; 3; 3А; 4; 5; 6; 6/2; 7; 8; 9А; 9Г;

Улица Волонтерская: 1А; 10; 12; 13; 14; 14А; 14/30; 15; 17; 18; 19; 19А; 2А; 2Ж; 20; 22; 22А; 22/26; 23; 26; 28; 28А; 3; 32; 34; 4/6; 5; 56; 68А; 70; 70А; 71; 72; 74; 8А;

Улица Кандаурова: 35/16;

Улица Полтавский Шлях: 118;

Улица Холодногорская: 6; 8;



Центральный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Бажанова: 10; 4;

Улица Девичья: 1; 10; 12; 14; 14А; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Улица Маршала Бажанова: 10; 11А; 12; 14; 20; 23; 25; 4; 7; 7/9; 9; 9А;

Улица Потебни: 12/14; 18; 2; 3; 4; 5; 8; 9;

Улица Пушкинская: 40;

Улица Алчевских: 31; 31А; 33; 34; 34ЛИТБ1; 36; 36Б; 37; 38; 40; 42; 44; 44Б;

Улица Ярослава Мудрого: 16А; 22; 23; 24; 25; 28;

Улица Сумская;



Южный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Кооперативная: 3/4; 6/8;

Улица Университетская: 33;

Переулок Лопатинский: 5;

Переулок Троицкий: 1; 10; 13; 2; 3; 4/3; 5; 5Б; 6/4; 7; 8; 9;



Северный район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Буковая: 1;

Улица Клочковская: 333; ;

Улица Целиноградская: 44; 46; 48; 50; 50А;

Улица Ахсарова — улица Целиноградская;

Улица Целиноградская: 42А; 44; 50;

Проспект Правды — улица Барбюса;

Проспект Независимости: 5;

Въезд Дорошенковский 1-й: 10; 11; 1/11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 2/13; 22; 24; 27; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

Въезд Дорошенковский 2-й: 10; 14; 16/39; 17; 19; 20; 21; 23; 25/31; 3; 8;

Улица Джанкойская: 51; 53/51;

Улица Дорошенковская: 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20А; 21; 21Б; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35/2; 3/6; 36; 37/39; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 4/4; 47; 49; 5; 6; 7; 8; 9;

Улица Зачепиловская: 10; 13; 14; 17; 19; 2; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 47А; 48; 49; 5; 50; 50А; 51А; 52; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 62А; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 8; 8А; 9/11;

Улица Полярная: 17;

Улица Пржевальского: 1; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 3; 4; 5; 7;

Переулок Дорошенковский 1-й: 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 19А; 19Б; 2; 20; 22; 23; 2/5; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 35; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

Переулок Дорошенковский 2-й: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 3; 4А; 6; 7; 8; 9;

Улица Клочковская — улица Космическая;

Бульвар Фронтовиков: 24/30; 34;

Въезд Армейский: 6; 6А;

Улица Академика Погорелова: 30; 32/19;

Улица Армейская: 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106/28; 107; 108/29; 109; 11; 110; 111/30; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122/32; 123; 124; 126; 126Б; 1/29; 13; 131; 133; 135; 137; 139; 14; 140; 141; 142; 144; 146; 148; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 22А/34; 23; 24/31; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 46/23; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75А; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92/33; 94; 96; 97; 98; 99;

Улица Артиллерийская: 31/79;

Улица Боевая: 10; 101; 101А; 106; 108; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115/117; 116; 118; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 48; 48А; 48Б; 48В; 48Г; 49; 49А; 5; 50Б; 50В; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 58Б; 59; 59А; 6; 6А; 6Д; 60; 60А; 60Б; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 71/15; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 98;

Улица Клочковская: 161; 163; 163А; 165; 167; 169; 169А; 171; 171А; 229; 238 ОБЩЕЖИТИЕ; 264; 279; 280; 282; 283; 284; 286; 288; 290; 291; 292; 293; 294; 296; 296А; 298; 3; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 304/2; 305; 305/2; 310; 311; 313; 315; 315А; 316; 318А; 321; 324; 326; 331; 331А; 332; 338; 340; 343Е; 344А; 358; 360; 360А; 362; 364; 368; 370; 61/63;

Улица Кузнеческая: 100А;

Улица Цезаря Кюи: 15; 17; 19; 21; 23; 25;

Улица Монтажная: 10;

Улица Толбухина: 95; 96;

Улица Широнина: 3;

Улица Штурмовая: 1; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 3А; 31; 31Б; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 4А; 40; 47; 48; 49; 5; 5А; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 7; 7А; 8; 9; 9/22;

Проспект Победы: 46;

Въезд Дорошенковский: 1;

Улица Бородиновская: 2;

Улица Дергачевская: 12; 15; 15А; 17; 17А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Улица Клочковская: 99;

Песчаная набережная: 10; 12; 14; 4; 6А; 6Б; 8;

Переулок Опытный: 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 3; 5; 9;

Переулок Ровный: 9А;

Переулок Речковой: 10; 12; 17; 18; 20; 21; 6; 8;

Переулок Фроловский: 10; 1/3; 15; 17; 2/28Б;

Переулок Белобровский;

Переулок Фроловский;

Спуск Клочковский;



Салтовский район электросетей

(9.00-17.00)

Улица Ахиезеров: 10;

Улица Жигарина: 13;

Улица Леонида Быкова: 3; 5; 7А;

Улица Маршала Батицкого: 20/3; 30/5; 36/7; 38;

Автострадная набережная: 11; 13/1; 15/2; 17/1; 19; 19/2; 21; 21А; 9;

Переулок Автострадный: 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 6/32;

Переулок Материалистический: 20; 3; 4; 5; 6;

ПроспектЛьва Ландау: 187Б;

Проспект Юбилейный: 32А; 32/186; 34А; 34Б;

Улица Брюсова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Улица Коперника: 2; 4; 6;

Улица Примеровская: 1;

Улица Сомовская: 11; 12; 12А; 12БЧ/Б; 13; 15; 17; 19; 2; 2А; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 31; 33; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 9;

Улица Спартака: 7; 7А;

Улица Франковская: 12; 12Б; 13; 15; 17; 19; 21; 34; 4/2; 5; 8; 8А;

Площадь Фейербаха: 11; 12;

Переулок Ладожский: 1А; 4; 6;

Переулок Санжаровский: 1; 1А; 10; 10А; 12; 3; 4А; 5; 6; 7; 8.

Напомним, с 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки, поселка Лесное, поселка Родичи, поселка Флоринка, гольф-клуба и экопарка Фельдмана.



