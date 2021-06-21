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21.06.2021  13:32   

Харьков готовится к зиме: в Пятихатках на сутки отключат воду. Список адресов

В укороченную рабочую неделю КП «Харьковводоканал» проводит планово-предупредительные работы на водопроводных сетях


//vodokanal.kharkov.ua

С 8:00 24 июня до 8:00 25 июня будет прекращено водоснабжение поселка Пятихатки и граничащих с ним поселков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Отключение произведут на время проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

По информации коммунальщиков, временно отключат воду в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе и экопарке Фельдмана.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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