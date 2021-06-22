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22.06.2021  13:17   

Сообщено о подозрении инспектору полиции, который вымогал деньги за разбитый забор (ФОТО)

Следователи Государственного бюро расследований, при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области после получения взятки.

Взятка за разбитый забор: сотруднику полиции грозит 10 лет тюрьмы. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГБР. По данным правоохранителей, в июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета, немного его повредив. Капитан полиции потребовал у женщины 35 000 гривен за непривлечение ее к админответственности за разбитый забор и вождение тренспортного средства без водительского удостоверения. Однако вскоре решил уменьшить сумму.
 
 
18 июня 2021 года с инспектором встретился знакомый девушки, который и был хозяином автомобиля, чтобы передать деньги правоохранителю.
 
На данный момент задержанному полицейскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Взятка за разбитый забор: сотруднику полиции грозит 10 лет тюрьмы. Новости Харькова
 
Также устанавливается возможная причастность бвшего правоохранителя к совершению других подобных преступлений.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове направлено в суд обвинение в отношении экс-начальник сектора ГУ Нацполиции, который предлагал своим коллегам, увольнявшихся из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  харьков, взятка
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