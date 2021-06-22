22.06.2021 13:17

Сообщено о подозрении инспектору полиции, который вымогал деньги за разбитый забор (ФОТО)

Следователи Государственного бюро расследований, при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области после получения взятки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГБР. По данным правоохранителей, в июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета, немного его повредив. Капитан полиции потребовал у женщины 35 000 гривен за непривлечение ее к админответственности за разбитый забор и вождение тренспортного средства без водительского удостоверения. Однако вскоре решил уменьшить сумму.

18 июня 2021 года с инспектором встретился знакомый девушки, который и был хозяином автомобиля, чтобы передать деньги правоохранителю.

На данный момент задержанному полицейскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также устанавливается возможная причастность бвшего правоохранителя к совершению других подобных преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове направлено в суд обвинение в отношении экс-начальник сектора ГУ Нацполиции, который предлагал своим коллегам, увольнявшихся из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.