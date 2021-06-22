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22.06.2021  12:51   

На Мемориале Славы почтили память жертв войны в Украине

На Мемориале Славы в Лесопарке состоялось Мероприятие по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

На Мемориале Славы почтили память жертв войны в Украине. Новости Харькова
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Харьковчане, члены ветеранских организаций, дети войны, а также представители городских и областных  властей возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.
 
По словам директора Департамента по работе с общественными объединениями Никиты Стерина, ровно 80 лет назад история нашей страны изменилась - миллионы украинцев ушли на войну и отдали свои жизни в борьбе с нацизмом. Молодое поколение должно помнить их подвиг и поддерживать ветеранов. С этой целью в Харькове работает комплексная программа по взаимодействию с общественными объединениями, в рамках которой ветераны получают необходимую помощь от городского совета.
 
На Мемориале Славы почтили память жертв войны в Украине. Новости Харькова
 
«Мы активно работаем с ветеранскими организациями. Городской совет уделяет внимание актуальным проблемам ветеранов – социальным, бытовым. Мы работаем над тем, чтобы в нашем городе им жилось комфортно», - отметил Никита Стерин.
 
Напомним, 22 июня 1941 года войска нацистской Германии перешли границу Советского Союза. Рано утром немецкая артиллерия и авиация начали войну, которая унесла жизни около 8-10 млн украинцев. За несколько часов под бомбежку попали многочисленные города в западных областях СССР, а также Киев, Одесса и другие населенные пункты.
 
Тэги:  харьков, мемориал
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