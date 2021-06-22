22.06.2021 13:44

В возрасте 68 лет скончался народный артист Украины Алексей Рубинский

10 лет назад Рубинский заболел и начал терять слух, но продолжал играть в театре.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків. Отмечается, что в течение 45 лет он работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева. И не прекращал работы, несмотря на потерю слуха.

Актер умер ночью 22 июня, сообщил журналистам его коллега Михаил Озеров.

"Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать ", - рассказал Озеров о последних годах работы Рубинского.

О дате и месте прощания с актером сообщат дополнительно.

Справка. Алексей Рубинский – единственный из актеров харьковского театра кукол, носящий почетное звание народного артиста, мастер этого безграничного вида сценического искусства, актер, известный и любимый сегодня даже за пределами родного государства. Киноактер, театральный педагог, талантливый и парадоксальный художник-график, автор ряда исследований о харьковском театре кукол, он – безусловный патриот своего театра, ревностно почитавший его традиции. И все же, универсальность таланта А. Рубинского максимально проявлялась именно на сцене, за что его по праву называли «кукольником № 1 Украины».

Напомним, Харьков попрощался с Героем Советского Союза Михаилом Карпеевым. Он скончался 7 июня на 99-м году жизни