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22.06.2021  13:44   

В возрасте 68 лет скончался народный артист Украины Алексей Рубинский

10 лет назад Рубинский заболел и начал терять слух, но продолжал играть в театре.

Он работал до последнего: в Харькове скончался "кукольник №1 Украины". Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків. Отмечается, что в течение 45 лет он работал в Харьковском театре кукол имени Афанасьева. И не прекращал работы, несмотря на потерю слуха.
 
Актер умер ночью 22 июня, сообщил журналистам его коллега Михаил Озеров.
 
Он работал до последнего: в Харькове скончался "кукольник №1 Украины". Новости Харькова
 
"Он работал до последнего дня, не выпадал из обоймы. Постоянно жил театром. Были тактильные или визуальные реплики, чтобы он знал, когда вступать в свои роли. Подходим, или руку на плечо кладем, или под локоть берем. Так он понимал, что это его партия и нужно работать ", - рассказал Озеров о последних годах работы Рубинского.
 
О дате и месте прощания с актером сообщат дополнительно.
 
Справка. Алексей Рубинский – единственный из актеров харьковского театра кукол, носящий почетное звание народного артиста, мастер этого безграничного вида сценического искусства, актер, известный и любимый сегодня даже за пределами родного государства. Киноактер, театральный педагог, талантливый и парадоксальный художник-график, автор ряда исследований о харьковском театре кукол, он – безусловный патриот своего театра, ревностно почитавший его традиции. И все же, универсальность таланта А. Рубинского максимально проявлялась именно на сцене, за что его по праву называли «кукольником № 1 Украины».
 
Напомним, Харьков попрощался с Героем Советского Союза Михаилом Карпеевым. Он скончался 7 июня на 99-м году жизни
 
Источник:   Суспільне Харків
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