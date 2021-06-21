21.06.2021 13:09

Меньше или больше: новая цена на электроэнергию уже скоро

С 1 июля харьковчане, как и все украинцы будут платить за электроэнергию по новым тарифам. Каких именно сумм ждать - правительство пока не информирует, но пообещал тем, кто потребляет менее 100 киловатт в час, существенную скидку. Всем остальным надо готовиться к повышению цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Минэнерго. В Украине планируют ввести своеобразные тарифные "зоны", говорят в Минэнерго: льготная - до 100 кВт/ч, от 100 до 300 кВт/ч, от 300 до 500 кВт/ч и более 500 кВт/ч. В ведомстве говорят, что таким образом смогут поддержать незащищенные слои населения. Те, кто потребляет до 100 киловатт в час электроэнергии в течение месяца будут платить минимальные суммы, для других тарифы будут пересмотрены в сторону подорожания.

Также Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление об увеличении максимального уровня предельной стоимости на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Максимально допустимый уровень цен в "ночном" тарифе (это часы минимальной суточной нагрузки в энергосистеме - с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) отныне составит 1243,71 гривен за одну МВт/час. В "дневном" - тариф (часы максимальной нагрузки - с 7:00 до 23:00) не должен превышать 2655,99 гривен за одну МВт/час.

В Нацкомиссии объяснили, что регулятор не устанавливает цену на электроэнергию своим новым постановлением, а выполняет требования либерализации рынка.

"Эти ограничения для рынка, который должен работать в этих рамках. Мы будем мониторить рынок для того, чтобы избежать манипуляций и ценовых сговоров. Увеличение максимального тарифа вызвано текущими требованиями рынка."

Хотя пока четкого механизма пересчета цен, конкретных цен и установления льгот на свет в правительстве не называют.

Ранее РЕДПОСТ писал, что украинцы накапливают долги . К началу 2021 года за все коммунальные услуги украинцы не доплатили больше, чем в прошлом году.