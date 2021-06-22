22.06.2021 09:51

В Харькове за сутки зафиксировано 6 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.



5 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 июня составляет 148 294 человека.



Из них:

3 488 летальный случай (за последние сутки умерло 5 человек);

143 129 человек выздоровели (за сутки – 225 человек);

1 657 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 244 человека).

Также в лабцентре уточнили, что все шесть случаев заболевания зафиксированы в Харьковском районе области (в том числе 5 харьковчан);



Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом, умерло 6 человек.