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22.06.2021  09:51   

В Харькове за сутки зафиксировано 6 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 22 июня

За сутки от коронавируса умерло 6 человек.


//Facebook

Коронавирус в Хрькове: статистика на 22 июня

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом.

5 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 22 июня составляет 148 294 человека.

Из них:

  • 3 488 летальный случай (за последние сутки умерло 5 человек);
  • 143 129 человек выздоровели (за сутки – 225 человек);
  • 1 657 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 244 человека).

Также в лабцентре уточнили, что все шесть случаев заболевания зафиксированы в Харьковском районе области (в том числе 5 харьковчан);

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом, умерло 6 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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