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22.06.2021  10:01   

В Харькове запретят движение по улице Ощепкова

Причина – капитальный ремонт дороги.


//Facebook

В течение двух дней, 23 и 24 июня в Харькове будет запрещен проезд на участке улицы Ощепкова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В Департаменте уведомили, что запрет движения связан с проведением ООО «Паркинг +» работ по капитальному ремонту дороги.

Движение транспортных средств по улице Ощепкова, на участке от ул. Рыбалко до пр. Московского, запрещается ежедневно с 8.00 до 20.00 23 и 24 июня.

На этот период изменят маршрут троллейбусы №36.

Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

РК «ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный) – пр. Александровский – бульвар Богдана Хмельницкого – перекресток бульвар Богдана Хмельницкого/пр. Московский.

Напомним,  движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а запрещено до 2 июля 2021 года в связи с продолжением АО «Харьковгоргаз» работ по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.

Тэги:  движение, харьков
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