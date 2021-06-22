22.06.2021 10:01

В Харькове запретят движение по улице Ощепкова

Причина – капитальный ремонт дороги.



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В течение двух дней, 23 и 24 июня в Харькове будет запрещен проезд на участке улицы Ощепкова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В Департаменте уведомили, что запрет движения связан с проведением ООО «Паркинг +» работ по капитальному ремонту дороги.

Движение транспортных средств по улице Ощепкова, на участке от ул. Рыбалко до пр. Московского, запрещается ежедневно с 8.00 до 20.00 23 и 24 июня.



На этот период изменят маршрут троллейбусы №36.



Движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



РК «ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный) – пр. Александровский – бульвар Богдана Хмельницкого – перекресток бульвар Богдана Хмельницкого/пр. Московский.

Напомним, движение транспорта по ул. Метростроителей в районе дома №17-а запрещено до 2 июля 2021 года в связи с продолжением АО «Харьковгоргаз» работ по ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления.