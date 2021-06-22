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22.06.2021  10:41   

Брошенный с балкона окурок устроил пожар в многоэтажке Харькова (ВИДЕО)

Вечером 21 июня произошел пожар на проспекте Гагарина.


// Telegram

В многоэтажном жилом доме по проспекту Гагарина, 60 вечером 21 июня произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Возгорание произошло на балконе.

Хозяев квартиры не было дома, им о пожаре сообщили соседи.

Пострадавших нет.

Одна из причин пожара – выброшенный этажом выше окурок, который залетел на балкон.

Напомним, 17 июня после девяти часов утра произошел пожар на территории гаражного кооператива на ул. Барабашова, 1а. Горел автомобиль «Nissan Almera».

Тэги:  пожар, харьков
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