Брошенный с балкона окурок устроил пожар в многоэтажке Харькова (ВИДЕО)

Вечером 21 июня произошел пожар на проспекте Гагарина.
В многоэтажном жилом доме по проспекту Гагарина, 60 вечером 21 июня произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Возгорание произошло на балконе.
Хозяев квартиры не было дома, им о пожаре сообщили соседи.
Пострадавших нет.
Одна из причин пожара – выброшенный этажом выше окурок, который залетел на балкон.
Напомним, 17 июня после девяти часов утра произошел пожар на территории гаражного кооператива на ул. Барабашова, 1а. Горел автомобиль «Nissan Almera».
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