22.06.2021 10:41

Брошенный с балкона окурок устроил пожар в многоэтажке Харькова (ВИДЕО)

Вечером 21 июня произошел пожар на проспекте Гагарина.



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В многоэтажном жилом доме по проспекту Гагарина, 60 вечером 21 июня произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Возгорание произошло на балконе.

Хозяев квартиры не было дома, им о пожаре сообщили соседи.

Пострадавших нет.

Одна из причин пожара – выброшенный этажом выше окурок, который залетел на балкон.

Напомним, 17 июня после девяти часов утра произошел пожар на территории гаражного кооператива на ул. Барабашова, 1а. Горел автомобиль «Nissan Almera».