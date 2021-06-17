Автомобиль сгорел полностью в одном из гаражей Харькова: очевидец успел снять ВИДЕО

Днем 17 июня в гараже на Салтовке сгорел автомобиль.
Утром в одном из гаражных комплексов на Салтовке произошел пожар, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Сгорел автомобиль, припаркованный на открытой площадке.
«В гаражах на Барабашово сгорела легковушка, похоже восстановлению уже не подлежит», – сообщили очевидцы.
Мужчина, снимавший видео пожара, в кадре посоветовал не оставлять свои автомобили без присмотра.
Официальная информация уточняется.
Напомним, в ночь на 17 июня возле дома 94Б по проспекту Тракторостроителей сгорел автомобиль Renault Clio.
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