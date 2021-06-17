17.06.2021 14:04

17-летняя Анастасия Могилевская борется с раком: требуется дорогостоящее лечение

Девушке предстоит дорогостоящее лечение в Турции.



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В Харькове собирают средства на лечение 17-летней Анастасии Могилевской, сообщает РЕДПОСТ.



У Анастасии обнаружили лимфому Беркитта в 4-й стадии с поражением лимфоузлов грудной клетки, брюшной полости, печени, тонкой кишки, брюшины, плевры, яичников, матки, костного мозга.



Девушка прошла курс химиотерапии. Теперь Насте нужно дорогостоящее лечение в Турции. Первый месяц обойдется в 30 тысяч долларов.



Такая сумма для семьи неподъёмная, поэтому родные обращаются с просьбой помочь спасти жизнь Анастасии.



Реквизиты для помощи:



4149 6293 5060 2199 гривневый счет

4149 6293 5060 1902 валютный счет