29.10.2022 16:32 Дмитро Колонєй
У Харкові діти та їх родини зібрали монети на потреби Збройних Сил України
Благодійна акція «Смілива гривня» проводилися у Харкові протягом жовтня.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, батьки, учні та працівники закладів освіти Новобаварського району впродовж жовтня долучилися до благодійної акції «Смілива гривня», що проводиться Національним банком України за підтримки Міністерства освіти і науки України.
В рамках акції було організовано збір монет номіналом 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. Усі зібрані кошти передали до відділення «Ощадбанку» та перевели на спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби Збройних Сил України.
«Участь в акції дала можливість зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення нашої перемоги в боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України», - зазначили у районній адміністрації.
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