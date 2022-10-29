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29.10.2022  16:32   Дмитро Колонєй

У Харкові діти та їх родини зібрали монети на потреби Збройних Сил України

Благодійна акція «Смілива гривня» проводилися у Харкові протягом жовтня.

Зібрали монети на потреби ЗСУ діти та їх родини у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, батьки, учні та працівники закладів освіти Новобаварського району впродовж жовтня долучилися до благодійної акції «Смілива гривня», що проводиться Національним банком України за підтримки Міністерства освіти і науки України.   
  
В рамках акції було організовано збір монет номіналом 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. Усі зібрані кошти передали до відділення «Ощадбанку» та перевели на спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби Збройних Сил України.  
 
Зібрали монети на потреби ЗСУ діти та їх родини у Харкові
  
«Участь в акції дала можливість зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення нашої перемоги в боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України», - зазначили у районній адміністрації.
 
Тэги:  сбор средств, смелая гривна, харьков
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