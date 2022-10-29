29.10.2022 16:32 Дмитро Колонєй

У Харкові діти та їх родини зібрали монети на потреби Збройних Сил України

Благодійна акція «Смілива гривня» проводилися у Харкові протягом жовтня.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, батьки, учні та працівники закладів освіти Новобаварського району впродовж жовтня долучилися до благодійної акції «Смілива гривня», що проводиться Національним банком України за підтримки Міністерства освіти і науки України.

В рамках акції було організовано збір монет номіналом 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. Усі зібрані кошти передали до відділення «Ощадбанку» та перевели на спецрахунок НБУ для збору коштів на потреби Збройних Сил України.

«Участь в акції дала можливість зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення нашої перемоги в боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України», - зазначили у районній адміністрації.