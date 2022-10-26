26.10.2022 18:35 Дмитро Колонєй

Відома співачка оголосила збір на протезування українських військових

Оля Полякова збирає один мільйон гривень.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиданням на ТСН, українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова відкриває збір одного мільйона гривень на проєкт "Протези для Незламних". Оля разом з благодійною платформою Dodro.ua запускає власну ініціативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".

Артистка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Ціль збору – придбати біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

3 листопада три години поспіль Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram спілкуватиметься із зірковими гостями та найактивнішими прихильниками у прямому ефірі, аби зібрати суму щонайменше в один мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни.

Дата та час проведення благодійного онлайн-марафону: 3 листопада від 18:00.