26.10.2022 18:35 Дмитро Колонєй
Відома співачка оголосила збір на протезування українських військових
Оля Полякова збирає один мільйон гривень.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиданням на ТСН, українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова відкриває збір одного мільйона гривень на проєкт "Протези для Незламних". Оля разом з благодійною платформою Dodro.ua
запускає власну ініціативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".
Артистка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Ціль збору – придбати біонічні протези для українців, які постраждали від війни.
3 листопада три години поспіль Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram спілкуватиметься із зірковими гостями та найактивнішими прихильниками у прямому ефірі, аби зібрати суму щонайменше в один мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни.
Дата та час проведення благодійного онлайн-марафону: 3 листопада від 18:00.
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