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26.10.2022  18:35   Дмитро Колонєй

Відома співачка оголосила збір на протезування українських військових

Оля Полякова збирає один мільйон гривень.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиданням на ТСН, українська співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова відкриває збір одного мільйона гривень на проєкт "Протези для Незламних". Оля разом з благодійною платформою Dodro.ua запускає власну ініціативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".
 
Артистка стала амбасадоркою Національного реабілітаційного центру "Незламні". Ціль збору –  придбати біонічні протези для українців, які постраждали від війни.
 
3 листопада три години поспіль Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram спілкуватиметься із зірковими гостями та найактивнішими прихильниками у прямому ефірі, аби зібрати суму щонайменше в один мільйон гривень на протезування постраждалих під час війни.
 
Збір коштів уже відкритий на сайті.
 
Дата та час проведення благодійного онлайн-марафону: 3 листопада від 18:00.
 
Онлайн-подія відбудеться за посиланням.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  сбор средств, полякова, украина
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