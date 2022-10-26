Хэллоуин: у Харкові діти відсвяткували День гарбуза

У Харкові пройшли різні заході, присвячені святу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду у закладах освіти Індустріального району відсвяткували День гарбуза, який щороку 26 жовтня відзначається у США, але зараз активно поширюється світом. Зокрема, для дітей провели конкурс поробок з гарбузів та літературний сніданок "Ходить гарбуз по городу".
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Мрійте та дійте – день створений для втілення найсміливіших задумів. Випаде шанс досягти успіху в найскладніших справах.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися.
Щороку 26 жовтня відзначається добре свято – День приємних несподіванок.
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