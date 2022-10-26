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26.10.2022  17:59   Дмитро Колонєй

Хэллоуин: у Харкові діти відсвяткували День гарбуза

У Харкові пройшли різні заході, присвячені святу.

Відсвяткували День гарбуза діти у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду у закладах освіти Індустріального району відсвяткували День гарбуза, який щороку 26 жовтня відзначається  у США, але зараз активно поширюється світом. Зокрема, для дітей провели конкурс поробок з гарбузів та літературний сніданок "Ходить гарбуз по городу".

Відсвяткували День гарбуза діти у Харкові

Відсвяткували День гарбуза діти у Харкові

Відсвяткували День гарбуза діти у Харкові

 

Тэги:  хэллоуин, праздник, харьков
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