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01.11.2021  17:14   Евгений Клочко

Как животные из Харьковского зоопарка Хеллоуин отмечали (видео)

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается кельтский праздник Хэллоуин, который берет начало еще с давних времен. Тогда люди верили, что в этот период открывается дверь в потусторонний мир.

Хэллоуин в Харьковском зоопарке
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу зоосада, осенний праздник Хэллоуин уже стал традиционным во многих зоопарках мира, в том числе в Харьковском зоопарке.
 
В этот раз обрадовать наших животных решили юннаты Харьковского зоопарка. Утром они прослушали лекцию о традициях празднования Хэллоуина, а затем, вооружившись всеми необходимыми инструментами, начали создавать вкусные и полезные тыквы Джека, но вместо свечей наполнили кормами, подходящими для того или иного животного.
 
Хэллоуин в Харьковском зоопарке
 
Такая практика полезна и интересна не только нашим юным естествоиспытателям, но и животным: кого-то из них привлекает тыква как элемент развлечения, а других больше интересует содержимое.
 
В обоих случаях такие элементы обогащения среды приносят много положительных эмоций и новых впечатлений как создателям тыкв Джека, так и принимающей стороне гостинцы, то есть животным Харьковского зоопарка.
 

Напомним, со 2 ноября Харьковский зоопарк вводит новое рабочее расписание.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  хэллоуин, зоопарк, харьков
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