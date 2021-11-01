Как животные из Харьковского зоопарка Хеллоуин отмечали (видео)

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается кельтский праздник Хэллоуин, который берет начало еще с давних времен. Тогда люди верили, что в этот период открывается дверь в потусторонний мир.
Напомним, со 2 ноября Харьковский зоопарк вводит новое рабочее расписание.
Эмоции часто берут верх над логикой: сегодня у вас все шансы переделать массу дел, а насколько они будут полезны – остается под вопросом.
Понедельник порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня набегут облака, и вечером будет пасмурно. Без осадков.
Международный день вегана появился 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие.
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