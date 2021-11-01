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01.11.2021  17:33   Дмитрий Колоней

Полиция подтвердила факт минирования супермаркета в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харькова.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции, стражи порядка подтвердили факт сообщения о минировании ТРЦ Дафи, о чем информировалось в социальный сетях. На данный момент все посетители эвакуированы. Проводятся работы по проверке помещений супермаркета.

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители проверили информацию о минировании семи больниц и супермаркета в Харькове.

Тэги:  минирование, супермаркет, харьков, эвакуация, даффи
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