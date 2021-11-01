Полиция подтвердила факт минирования супермаркета в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции, стражи порядка подтвердили факт сообщения о минировании ТРЦ Дафи, о чем информировалось в социальный сетях. На данный момент все посетители эвакуированы. Проводятся работы по проверке помещений супермаркета.
Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители проверили информацию о минировании семи больниц и супермаркета в Харькове.
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