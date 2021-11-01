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01.11.2021  17:35   Дмитрий Колоней

До апреля ограничат движение по площади Свободы: в Харькове строится каток

Движение по площади в Харькове будет ограничено до 31 марта 2022 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горосвет, по информации Департамента инфраструктуры, начинается подготовка к возведению на площади Свободы ледового катка. Идет обустройство для последующей работы любимого новогоднего развлечения харьковчан.
 
 
Ввиду этого, движение по площади Свободы будет ограничено на участке между перекрестком улиц Сумской и Свободы и Харьковским национальным университетом им. Каразина. Запрет будет действовать со 2 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года. На этот период движение транспорта будет организовано по правой стороне площади Свободы - между улицами Сумской и Тринклера.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Польские авиалинии возобновят рейс для харьковчан уже в 2021 году году.
Направление Харьков-Варшава будет доступно три дня в неделю, а перелет займет всего 2 часа и 5 минут.
Вылеты будут совершаться по понедельникам, четвергам и субботам, а вот вернуться удастся в среду, пятницу и воскресенье. Билет в одну сторону пассажирам обойдется в сумму от 1787 грн. Цена включает в себя полет в одну сторону с ручной кладью до 8 кг и багажом до 23 кг.
 
Тэги:  движение, запрет, харьков, площадь свободы, каток
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