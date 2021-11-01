01.11.2021 18:37

Результаты выборов Харьковского городского головы могут объявить уже 1 ноября

Городская избирательная комиссия заканчивает принимать протоколы от районных комиссий. Подсчет голосов будет в ближайшее время завершен.



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Сегодня в течение дня звучали различные обвинения о неких манипуляциях с итоговыми протоколами на отдельных участках. Например, из последнего: наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на избирательном участке №631675, который расположен в пер. Лиманском, 1, а также на девяти участках в Новобаварском районе. По итогу, там прошел пересчет голосов, но никаких существенных расхождений не обнаружено.

Некоторые кандидаты в мэры, особенно те, которые не вошли в тройку лидеров по результатам экзитполов, сегодня пытаются обвинять власть в краже голосов. Но эта борьба за десятые процента является, скорее всего, игрой на публику и не способна, в итоге, существенно что-то изменить.

В целом, выборы прошли максимально открыто, свободно работали наблюдатели и доверенные лица кандидатов, которые имели доступ и к комиссиям, и к пресс-центру, работавшему весь день. Полиция о системных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не заявляла и не заявляет.

С большой долей вероятности сегодня можно ожидать оглашения окончательных результатов выборов Харьковского городского головы и объявления их победителя.