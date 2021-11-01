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01.11.2021  18:45   Дмитрий Колоней

ДТП в Харькове: Два легковых авто столкнулись и перекрыли дорогу (видео)

О столкновении в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Два легковых авто разбились на окружной

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное присшествие. Авария произошла на перекрестке окружной дороги с выездом от Санатория "Роща".

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По предварительной информации столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины перегораживают дорогу, значительно тормозя движение на трассе.

Напомним, ранее мы писали о столкновении автомобилей двух служб такси - «Nissan Leaf» он-такси и «Hyundai Accent» службы 30-40 около восьми часов вечера на перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской. Пострадали пассажиры «Hyundai Accent» - 3-летний мальчик и женщина 36 лет. Их доставили в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпустили домой.

Тэги:  дтп, аврия, харьков, авария
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