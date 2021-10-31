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31.10.2021  16:17   Дмитрий Колоней

Роковой разворот: неуступчивый водитель разбил две машины в Харькове

В Харькове произошла авария на крупной магистрали.

ДТП Харьков: На проспекте Гагарина разбились два ВАЗа
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 31 октября 2021 года, около 8:20 на проспекте Гагарина, 362, произошла авария.
 
 
В дорожно-транспортном присшествии столкнулись двое Жигулей. По предварительной информации разворачивавшийся  водитель авто ВАЗ 11183, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 321063. Последний двигался в попутном направлении и врезался в него.
 
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя ВАЗ 11183 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Материал будет передан в суд.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине поезд сбил автомобиль. Авария произошла в Богодуховском районе. 63-летняя женщина, находившаяся за рулем внедорожника "Mitsubishi", выехала на железнодорожный переезд под запрещенный знак семафора. В результате этого поезд сообщением «Лисичанск-Ужгород» врезался в авто.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, ваз
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