31.10.2021 16:17 Дмитрий Колоней

Роковой разворот: неуступчивый водитель разбил две машины в Харькове

В Харькове произошла авария на крупной магистрали.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 31 октября 2021 года, около 8:20 на проспекте Гагарина, 362, произошла авария.

В дорожно-транспортном присшествии столкнулись двое Жигулей. По предварительной информации разворачивавшийся водитель авто ВАЗ 11183, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 321063. Последний двигался в попутном направлении и врезался в него.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя ВАЗ 11183 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине поезд сбил автомобиль . Авария произошла в Богодуховском районе. 63-летняя женщина, находившаяся за рулем внедорожника "Mitsubishi", выехала на железнодорожный переезд под запрещенный знак семафора. В результате этого поезд сообщением «Лисичанск-Ужгород» врезался в авто.