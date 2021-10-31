Сколько харьковчан провакцинировались на избирательных участках

За полдня работы пунктов вакцинации на избирательных участках Харькова прививку от коронавируса получили более трех тысяч харьковчан.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.
По словам вице-мэра сегодня в Харькове вакцинацию проводят 150 медицинских бригад в составе 600 человек. Из них на избирательных участках работают 328 медработников. Работа пунктов вакцинации на участках организована в две смены, первая смена медиков работала до 14.00, вторая смена будет проводить вакцинацию до 18.00.
По состоянию на 14.00 вакцинировалось больше 3 000 человек и харьковчане продолжают приходить. Данные тех, кто получил первую дозу вакцины в таких пунктах, будут внесены Дію и чтобы получить вторую дозу, они могут прийти в любой пункт вакцинации в медучреждениях.
Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что для Харькова важно как можно быстрее создать коллективный иммунитет. Для этого нужно чтобы каждый день вакцинировалось до 14 000 горожан и тогда к ноябрю город получит 70% населения, устойчивого к коронавирусной болезни, и можно будет говорить об иммунном заслоне болезни.
Ранее РЕДПОСт публиковал фото, как работают пункты вакцинации на избирательных участках Харькова.
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