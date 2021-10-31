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31.10.2021  12:30   Рита Парфенова

Как работают пункты вакцинации на избирательных участках Харькова (видео, фото)

В день выборов городского головы Харькова на избирательных участках можно вакцинироваться против коронавируса.


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Как ранее сообщал РЕДПОСТ, медицинские бригады по вакцинации работают с 8.00 до 18.00 31 октября в учебных заведениях, где расположены избирательные участки. Всего открыто 38 пунктов вакцинации. В наличии есть вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.

Фото и видео, как работают на избирательных участках пункты вакцинации, опубликовала на свое странице в Fаcebook вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

«Отдельное спасибо харьковчанам, которые пришли сегодня на наши Пункты вакцинации. Мы сегодня с вами вместе боремся за коллективный иммунитет, который сможет защитить большое количество людей от беды. Приходите, мы вас ждём», – призывает Светлана Горбунова-Рубан.



Пункт вакцинации в Специализированной гимназии №114 по пр. Гагарина, 157.

Пункт вакцинации в школе №62 по проспекту Академика Курчатова, 23
Пункт вакцинации в школе №62 по проспекту Академика Курчатова, 23 находится как раз на выходе после голосования. Накануне каждому жителю Пятихаток пришло на телефон сообщение, что на избирательном участке организована вакцинация.

Пункт вакцинации в школе №103 по проспекту Тракторостроителей, 110
Пункт вакцинации в школе №103 по проспекту Тракторостроителей, 110

Пункт вакцинации в школе №64 улице Руслана Плоходько, 5-В Пункт вакцинации в школе №64 улице Руслана Плоходько, 5-В
Пункт вакцинации в школе №64 улице Руслана Плоходько, 5-В

Пункт вакцинации в школе №111 по улице Бучмы, 18-Д Пункт вакцинации в школе №111 по улице Бучмы, 18-Д
Пункт вакцинации в школе №111 по улице Бучмы, 18-Д

Пункт вакцинации в школе №58 по Юбилейному проспекту, 53-Б Пункт вакцинации в школе №58 по Юбилейному проспекту, 53-Б
Пункт вакцинации в школе №58 по Юбилейному проспекту, 53-Б


Пункт вакцинации в школе №56 по улице Светлой, 9 Пункт вакцинации в школе №56 по улице Светлой, 9
Пункт вакцинации в школе №56 по улице Светлой, 9.

Напоминаем, пункты вакцинации будут работать до шести часов вечера на 38 избирательных участках, их адреса смотрите здесь.

Источник:   Fcebook Светланы Горбуновой-Рубан
 Тэги:  выборы, харьков, вакцинация, светлана горунова-рубан
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