31.10.2021 12:55 Виталий Хиневич
Что нужно взять с собой на избирательный участок
Для получения бюллетеня избиратели должны предъявить паспорт.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Отмечается, что бы получить бюллетень, гражданин должен предъявить члену комиссии паспорт гражданина Украины. Он может быть либо в виде «книжечки» или карточка.
Кроме этого, в ЦИК советуют брать бумажный паспорт либо ID-карту, а не документ доступный в приложении "Дія".
В ведомстве также сообщили, что в нормативно-правовой базе не предусмотрено, чтобы у граждан на избирательных участках проверяли COVID-сертификаты.
В соответствии с требованием Министерства Здравоохранения Украины, избиратель, посещая участок должен обработать руки антисептиком, находится в медицинской маске, минимизировать время пребывания в месте для голосования и при возможности взять личную ручку.
У избирателей, которых фиксируется повышенная температура тела, голосуют в отдельно отведенных для таких случаев кабинах для волеизъявления.
Напомним, в Харькове открылись и работают все избирательные участки для голосования
за кандидата на пост Харьковского городского головы, нарушений не наблюдается.
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