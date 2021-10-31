    
Главная Новости Харькова Общество Что нужно взять с собой на избирательный участок
31.10.2021  12:55   Виталий Хиневич

Что нужно взять с собой на избирательный участок

Для получения бюллетеня избиратели должны предъявить паспорт.

Выборы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии. 
 
Отмечается, что бы получить бюллетень, гражданин должен предъявить члену комиссии паспорт гражданина Украины. Он может быть либо в виде «книжечки» или карточка.
 
Кроме этого, в ЦИК советуют брать бумажный паспорт либо ID-карту, а не документ доступный в приложении "Дія".
 
 
В ведомстве также сообщили, что в нормативно-правовой базе не предусмотрено, чтобы у граждан на избирательных участках проверяли COVID-сертификаты. 
 
В соответствии с требованием Министерства Здравоохранения Украины, избиратель, посещая участок должен обработать руки антисептиком, находится в медицинской маске, минимизировать время пребывания в месте для голосования и при возможности взять личную ручку. 
 
У избирателей, которых фиксируется повышенная температура тела, голосуют в отдельно отведенных для таких случаев кабинах для волеизъявления.  
 
Напомним, в Харькове открылись и работают все избирательные участки для голосования за кандидата на пост Харьковского городского головы, нарушений не наблюдается.
 
Источник:   ЦВК
 Тэги:  выборы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.10 Общество Проголосуй – и получи приз: в Харькове запустили челендж #харківголосує   31.10 Политика Выборы мэра Харькова 2021: как следить онлайн 31.10 Медицина Как работают пункты вакцинации на избирательных участках Харькова (видео, фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 