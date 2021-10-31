31.10.2021 12:55 Виталий Хиневич

Что нужно взять с собой на избирательный участок

Для получения бюллетеня избиратели должны предъявить паспорт.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что бы получить бюллетень, гражданин должен предъявить члену комиссии паспорт гражданина Украины. Он может быть либо в виде «книжечки» или карточка.

Кроме этого, в ЦИК советуют брать бумажный паспорт либо ID-карту, а не документ доступный в приложении "Дія".

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В ведомстве также сообщили, что в нормативно-правовой базе не предусмотрено, чтобы у граждан на избирательных участках проверяли COVID-сертификаты.

В соответствии с требованием Министерства Здравоохранения Украины, избиратель, посещая участок должен обработать руки антисептиком, находится в медицинской маске, минимизировать время пребывания в месте для голосования и при возможности взять личную ручку.

У избирателей, которых фиксируется повышенная температура тела, голосуют в отдельно отведенных для таких случаев кабинах для волеизъявления.

Напомним, в Харькове открылись и работают все избирательные участки для голосования за кандидата на пост Харьковского городского головы, нарушений не наблюдается.