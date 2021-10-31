31.10.2021 11:36 Рита Парфенова

Как идет голосование на выборах мэра Харькова: информация Комитета избирателей Украины

В Харькове открылись и работают все избирательные участки для голосования за кандидата на пост Харьковского городского головы, нарушений не наблюдается.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аналитика областного отделения Комитета избирателей Украины Виталия Носачева. По его словам, в день выборов Харьковского городского головы несколько мобильных групп Комитета избирателей Украины объезжают участки и наблюдают за ходом избирательной кампании.

Каких-либо серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали. На отдельных участках были небольшие технические проблемы, которые никак не повлияли на ход голосования и результаты волеизъявления избирателей.



«Все 605 избирательных участков открылись, работают, люди идут. Никаких проверок сертификатов или ПЦР-тестов нет и не может быть согласно законодательству. Кроме температуры и наличия маски на лице ничего на входе не проверяют», – отметил Носачев.



В то же время на 11 утра 31 октября эксперты отметили низкую явку избирателей на участки. Мониторинг избирательных участков в Киевском, Шевченковском и Основьянском районах показал, что явка избирателей была ниже 10%.



По мнению Носачева, на это повлияли два факта. Во-первых, явка на местные выборы всегда ниже. И во-вторых, основную явку на выборы всегда обеспечивали люди старшего возраста, которые сейчас, во время всплеска заболеваемости, относятся к группе риска и, возможно, боятся идти на участки.



Эксперт заверил, что если кто-то боится очередей или толп на участках, то вероятность этого мала. «Поэтому я призываю всех, кто, возможно, испугался больших очередей, прийти и проголосовать, если у вас есть такая возможность», – сказал Виталий Ноздрачев.

Напомним, в день выборов организована онлайн-трансляция брифингов кандидатов в мэры, их доверенных лиц, представителей территориального избиркома, социологов, политологов другие приглашенные. Находясь в любой точке Харькова, вы оперативно сможете узнать о ходе голосования и полезную информацию от экспертов.