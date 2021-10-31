31.10.2021 10:41 Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1425 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего по состоянию на утро 31 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1934 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 206 415 человек. Выздоровело 168 907 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 805 человек.



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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1514 человек (в том числе 1425 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Чугуевском районе, 117 – в Богодуховском, 51 – в Изюмском, 45 – в Красноградском, 37 – в Лозовском, 34 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 октября.