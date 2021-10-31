Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1425 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего по состоянию на утро 31 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1934 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 206 415 человек. Выздоровело 168 907 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 805 человек.
Читайте также: Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова (адреса)
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1514 человек (в том числе 1425 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Чугуевском районе, 117 – в Богодуховском, 51 – в Изюмском, 45 – в Красноградском, 37 – в Лозовском, 34 – в Купянском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 октября.
Комментариев: 0
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики. А если так и тянет устроить разборки – день идеален для генеральной уборки.
Когда утренний туман развеется, в Харькове на небе не будет ни облачка. Без осадков.
Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября.
влажность:
давление:
ветер: