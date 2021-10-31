    
Главная Новости Харькова Медицина Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки
31.10.2021  10:41   Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1425 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус: статистика в Харькове

Всего по состоянию на утро 31 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1934 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 206 415 человек. Выздоровело 168 907 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 32 805 человек.

Читайте также: Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова (адреса)

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1514 человек (в том числе 1425 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Чугуевском районе, 117 – в Богодуховском, 51 – в Изюмском, 45 – в Красноградском, 37 – в Лозовском, 34 – в Купянском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 31 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Медицина Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса 30.10 Медицина Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки 29.10 Медицина Кому из украинцев противопоказана вакцина от COVID-19
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 