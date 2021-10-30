30.10.2021 13:07 Рита Парфенова

Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса

В день выборов на 41 избирательном участке в учебных заведениях Харькова все желающие могут вакцинироваться против коронавируса.



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Как пишет РЕДПОСТ, в день выборов 31 октября 2021 года пункты вакцинации будут оборудованы в школах, где расположены избирательные участки. Они будут работать с девяти утра до шести часов вечера. Можно будет выбрать прививку вакциной Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.



В последние дни в Харькове выросло количество вакцинаций в сутки. Сейчас оно достигает около восьми тысяч человек в день.



«Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию», – обращается к харьковчанам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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Список пунктов вакцинации на избирательных участках:

Школа №160 ул.Танкопия, 1 Школа №38 ул. Рыбалко, 12 Школа №49 ул. Харковских Дивизий, 15/1 Школа №32 ул. Рыбалко, 14 Школа №145 ул. Амосова, 24-А Школа №175 "Кулиничевская" ул. Грищенко ,5 Гимназия №1 ул. Манизера, 12 Школа №36 ул. Алчевских, 55 Музыкальная школа №14 пер. 1-й Лесопарковский, 5 (пос. Коммунар) Школа №12 ул.Чугуевская, 35А Школа №53 ул. Грозненская, 48 Школа №48 ул. Тернопольская, 17 Школа №120 ул. Екатерининская, 8 Школа №34 ул. Локомотивная, 2 Школа №115 ул. Врубеля, 53 Школа №127 ул. Семинаровская, 63 А Школа №153 ул. Академика Богомольца, 15 Школа №162 ул. Пермская, 13 Cпециализированная школа №108 ул. Холодногорская, 67 Харьковская гимназия №13 ул. Благовещенская, 36 Cпециализированная школа №87 ул. Башкирская, 2 Гимназия №152 ул. Волонтерская, 57 Школа №58 пр. Юбилейный, 53Б Школа №111 ул. Бучмы,18Д Гимназия №44 ул. Бучмы,30Е Школа №56 ул. Светлая,9 Школа №56 пр. Тракторостроителей, 110 Школа №64 ул. Р.Плоходько,5В школа №99 ул. Тобольская, 26, Школа №106 ул. Клочковская, 195 в, Школа №146 пр. Л. Свободы, 37б, Школа №147 пр. Победы, 68Д Школа №150 ул. Ахсарова Школа №113 пр. Алёшина, 9 Школа №163 ул. Луи Пастера, 330 Школа №75 ул. Шариковая, 46 Школа №157 ул. Грицевца, 30 ХЗОШ №78 пр-д Садовый, 7 Гимназия №46 ул. Державинская 4А ХЗОШ №68 ул. Зерновая, 12 ХЗОШ №60 ул. Ньютона 131

Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.



