30.10.2021 13:07 Рита Парфенова
Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса
В день выборов на 41 избирательном участке в учебных заведениях Харькова все желающие могут вакцинироваться против коронавируса.
РЕДПОСТ
Как пишет РЕДПОСТ, в день выборов 31 октября 2021 года пункты вакцинации будут оборудованы в школах, где расположены избирательные участки. Они будут работать с девяти утра до шести часов вечера. Можно будет выбрать прививку вакциной Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.
В последние дни в Харькове выросло количество вакцинаций в сутки. Сейчас оно достигает около восьми тысяч человек в день.
«Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию», – обращается к харьковчанам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
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Список пунктов вакцинации на избирательных участках:
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Школа №160 ул.Танкопия, 1
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Школа №38 ул. Рыбалко, 12
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Школа №49 ул. Харковских Дивизий, 15/1
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Школа №32 ул. Рыбалко, 14
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Школа №145 ул. Амосова, 24-А
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Школа №175 "Кулиничевская" ул. Грищенко ,5
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Гимназия №1 ул. Манизера, 12
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Школа №36 ул. Алчевских, 55
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Музыкальная школа №14 пер. 1-й Лесопарковский, 5 (пос. Коммунар)
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Школа №12 ул.Чугуевская, 35А
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Школа №53 ул. Грозненская, 48
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Школа №48 ул. Тернопольская, 17
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Школа №120 ул. Екатерининская, 8
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Школа №34 ул. Локомотивная, 2
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Школа №115 ул. Врубеля, 53
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Школа №127 ул. Семинаровская, 63 А
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Школа №153 ул. Академика Богомольца, 15
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Школа №162 ул. Пермская, 13
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Cпециализированная школа №108 ул. Холодногорская, 67
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Харьковская гимназия №13 ул. Благовещенская, 36
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Cпециализированная школа №87 ул. Башкирская, 2
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Гимназия №152 ул. Волонтерская, 57
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Школа №58 пр. Юбилейный, 53Б
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Школа №111 ул. Бучмы,18Д
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Гимназия №44 ул. Бучмы,30Е
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Школа №56 ул. Светлая,9
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Школа №56 пр. Тракторостроителей, 110
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Школа №64 ул. Р.Плоходько,5В
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школа №99 ул. Тобольская, 26,
-
Школа №106 ул. Клочковская, 195 в,
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Школа №146 пр. Л. Свободы, 37б,
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Школа №147 пр. Победы, 68Д
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Школа №150 ул. Ахсарова
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Школа №113 пр. Алёшина, 9
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Школа №163 ул. Луи Пастера, 330
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Школа №75 ул. Шариковая, 46
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Школа №157 ул. Грицевца, 30
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ХЗОШ №78 пр-д Садовый, 7
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Гимназия №46 ул. Державинская 4А
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ХЗОШ №68 ул. Зерновая, 12
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ХЗОШ №60 ул. Ньютона 131
Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей
от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.
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