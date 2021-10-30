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30.10.2021  13:07   Рита Парфенова

Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса

В день выборов на 41 избирательном участке в учебных заведениях Харькова все желающие могут вакцинироваться против коронавируса.


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Как пишет РЕДПОСТ, в день выборов 31 октября 2021 года пункты вакцинации будут оборудованы в школах, где расположены избирательные участки. Они будут работать с девяти утра до шести часов вечера. Можно будет выбрать прививку вакциной Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.

В последние дни в Харькове выросло количество вакцинаций в сутки. Сейчас оно достигает около восьми тысяч человек в день.

«Наша задача - сделать все, чтобы эта цифра росла. Это нам необходимо для формирования коллективного иммунитета. Только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию», – обращается к харьковчанам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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Список пунктов вакцинации на избирательных участках:

  1. Школа №160    ул.Танкопия, 1
  2. Школа №38    ул. Рыбалко, 12
  3. Школа №49    ул.  Харковских Дивизий, 15/1
  4. Школа №32    ул. Рыбалко, 14
  5. Школа №145    ул. Амосова, 24-А
  6. Школа №175  "Кулиничевская"  ул. Грищенко ,5
  7. Гимназия №1     ул. Манизера, 12
  8. Школа №36    ул. Алчевских, 55
  9. Музыкальная школа №14    пер. 1-й Лесопарковский, 5 (пос. Коммунар)
  10. Школа №12     ул.Чугуевская, 35А
  11. Школа №53    ул. Грозненская, 48
  12. Школа №48    ул. Тернопольская, 17
  13. Школа №120    ул. Екатерининская, 8
  14. Школа №34    ул. Локомотивная, 2
  15. Школа №115    ул. Врубеля, 53
  16. Школа №127     ул. Семинаровская, 63 А
  17. Школа №153    ул. Академика Богомольца, 15
  18. Школа №162    ул. Пермская, 13
  19. Cпециализированная школа №108    ул. Холодногорская, 67
  20. Харьковская гимназия №13     ул. Благовещенская, 36
  21. Cпециализированная школа №87    ул. Башкирская, 2
  22. Гимназия №152     ул. Волонтерская, 57
  23. Школа №58     пр. Юбилейный, 53Б
  24. Школа №111     ул. Бучмы,18Д
  25. Гимназия №44     ул. Бучмы,30Е
  26. Школа №56     ул. Светлая,9
  27. Школа №56     пр. Тракторостроителей, 110
  28. Школа №64     ул. Р.Плоходько,5В
  29. школа №99    ул. Тобольская, 26,
  30. Школа №106    ул. Клочковская, 195 в,
  31. Школа №146    пр. Л. Свободы, 37б,
  32. Школа №147    пр. Победы, 68Д
  33. Школа №150    ул. Ахсарова
  34. Школа №113    пр. Алёшина, 9
  35. Школа №163    ул. Луи Пастера, 330
  36. Школа №75    ул. Шариковая, 46
  37. Школа №157    ул. Грицевца, 30
  38. ХЗОШ №78    пр-д Садовый, 7
  39. Гимназия №46    ул. Державинская 4А
  40. ХЗОШ №68    ул. Зерновая, 12
  41. ХЗОШ №60    ул. Ньютона 131
Напомним, ранее мы писали о том, как и где будет приходить вакцинация детей от COVID-19. Проводить вакцинацию детей будут в детских поликлиниках.


 

Источник:   ХГС
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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