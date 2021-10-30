    
Главная Новости Харькова Медицина Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки
30.10.2021  11:45   Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 935 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове: статистика на 30 октября 2021 года

Всего по состояниюю на утро 30 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1455 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 204 481 человека. Выздоровело 167 806 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 991 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 988 человек (в том числе 935 жителей города Харькова). 107 человек заболели в Изюмском районе, 108– в Купянском, 100 – в Богодуховском, 80 – в Чугуевском, 64 – в Лозовском, 8 – в Красноградском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 30 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Медицина Пункты вакцинации будут работать на избирательных участках Харькова: адреса 29.10 Медицина Кому из украинцев противопоказана вакцина от COVID-19 29.10 Медицина Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 