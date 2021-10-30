30.10.2021 11:45 Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 935 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего по состояниюю на утро 30 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1455 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 204 481 человека. Выздоровело 167 806 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 991 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 988 человек (в том числе 935 жителей города Харькова). 107 человек заболели в Изюмском районе, 108– в Купянском, 100 – в Богодуховском, 80 – в Чугуевском, 64 – в Лозовском, 8 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 октября.