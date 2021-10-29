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29.10.2021  11:00   Рита Парфенова

Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 815 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове: статистика на 29 октября 2021 года

Всего по состояниюю на утро 29 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1497 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 203 026 человек. Выздоровело 166 976 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 31 389 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1029 человек (в том числе 815 жителей города Харькова).

Читате также: Ситуация с коронавирусом в Харькове находится под контролем, — Игорь Терехов на «1+1»

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1029 человек (в том числе 815 жителей города Харькова). 170 человек заболели в Изюмском районе, 161 – в Лозовском, 93 – в Чугуевском, 17 – в Богодуховском, 14 – в Красноградском, 13 – в Купянском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 29 октября 2021 года.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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