29.10.2021 11:15 Виталий Хиневич

На украинских дорогах появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что нововведения разработаны исходя из национальных стандартов, а также с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

В частности теперь дорожные указатели будут содержать информацию о платной дороге, места для зарядки электро-автомобиля будут обозначены специальным знаком.

Кроме этого, дорожный указатель будет информировать водителя о приближении к дорожному отрезку с наибольшей концентрацией возможного ДТП.

Пешеходный переход теперь может быть нанесен на проезжую часть диагонально.

Напомним, Верховная Рада планирует ужесточить наказание за превышение водителями скоростного режима, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.