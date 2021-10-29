    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт На украинских дорогах появятся новые дорожные знаки
29.10.2021  11:15   Виталий Хиневич

На украинских дорогах появятся новые дорожные знаки

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения.

Новые правила ПДД в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что нововведения разработаны исходя из национальных стандартов, а также с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.
 
ПДД Украины
В частности теперь дорожные указатели будут содержать информацию о платной дороге, места для зарядки электро-автомобиля будут обозначены специальным знаком. 
 
Кроме этого, дорожный указатель будет информировать водителя о приближении к дорожному отрезку с наибольшей концентрацией возможного ДТП.
ПДД Украина
 
Пешеходный переход теперь может быть нанесен на проезжую часть диагонально. 
ПДД Украина
Напомним, Верховная Рада планирует ужесточить наказание за превышение водителями скоростного режима, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  пдд, украина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Дороги и транспорт На дорогах Харькова и области появятся новые камеры наблюдения. Где они размещены 05.10 Дороги и транспорт В Украине будут действовать новые правила получения водительских прав 22.09 Криминал и происшествия В Харькове пешеход пойман на взятке и нарушении ПДД (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 