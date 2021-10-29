29.10.2021 11:30 Александра Жук

В Харькове университет Воздушных Сил выпустил 247 курсантов-летчиков (фото)

В Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба состоялся выпуск 247 офицеров.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , на торжественное мероприятие по случаю выпуска курсантов университета прибыли военнослужащие Канады, Великобритании и Франции.

Присутствующие почтили память курсантов-кожедубовцев, погибших в авиакатастрофе в 2020 году, минутой молчания.

Также мероприятие посетил руководитель города Игорь Терехов.

"Вы выбрали тяжелую и очень ответственную профессию. Именно вам придется беречь с неба безопасность нашей страны. Несите свою службу с честью ради Украины.

Завтра вы разлетитесь разными уголками государства, но уверен, что Харьков стал для вас родным городом", - подчеркнул в своем приветственном слове к выпускникам Игорь Терехов.

24 офицера ВСУ выпускаются с классной квалификацией "летчик 3 класса". Среди летчиков-выпускников - одна девушка.

На выпускном мероприятии лучшему курсанту-офицеру университета традиционно вручили "Меч дружбы" королевской семьи Британии, что символизирует взаимопонимание в небе военных летчиков всех стран мира.

Напомним, 29 мая состоялся Последний звонок для выпускников Кадетского корпуса . Нагрудные знаки выпускника вручили 105 юношам и 22 девушкам, ведь в этом году состоялся первый «женский» выпуск Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус». Кстати, первый набор девушек состоялся в 2019 году.

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