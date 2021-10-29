29.10.2021 11:55 Виталий Хиневич

В Украине заработал реестр педофилов

База содержит 171 лицо, которое было привлечено к уголовной ответственности за сексуальные преступления, направленные против несовершеннолетних.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что данный реестр будет содержать информацию о гражданах, которые совершали действия сексуального характера в отношении детей.

После окончания тюремного срока данные будут все равно содержаться в реестре.

Ведомость будет подаваться согласно решения суда, которое вступило в силу.

При помощи данного ресурса администрация детских садов, школ и прочих заведений сможет оперативно получить информацию о человеке и узнать имел ли он проблемы с законом по отношению к детям.

Сейчас реестр функционирует в тестовом режиме, но в ведомстве уверены, что есть перспектива реализации данного проекта.

«Мы на пути создания реестра , я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, которым можно будет пользоваться»,- заявила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Напомним, харьковские ученые попытались найти детерминант среди педофилов в харьковской колонии.