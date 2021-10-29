29.10.2021 11:55 Виталий Хиневич
В Украине заработал реестр педофилов
База содержит 171 лицо, которое было привлечено к уголовной ответственности за сексуальные преступления, направленные против несовершеннолетних.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Отмечается, что данный реестр будет содержать информацию о гражданах, которые совершали действия сексуального характера в отношении детей.
После окончания тюремного срока данные будут все равно содержаться в реестре.
Ведомость будет подаваться согласно решения суда, которое вступило в силу.
При помощи данного ресурса администрация детских садов, школ и прочих заведений сможет оперативно получить информацию о человеке и узнать имел ли он проблемы с законом по отношению к детям.
Сейчас реестр функционирует в тестовом режиме, но в ведомстве уверены, что есть перспектива реализации данного проекта.
«Мы на пути создания реестра , я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, которым можно будет пользоваться»,- заявила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
Напомним, харьковские ученые попытались найти детерминант среди педофилов
в харьковской колонии.
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