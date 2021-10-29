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29.10.2021  11:55   Виталий Хиневич

В Украине заработал реестр педофилов

База содержит 171 лицо, которое было привлечено к уголовной ответственности за сексуальные преступления, направленные против несовершеннолетних.

Реестр педофилов в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины. 
 
Отмечается, что данный реестр будет содержать информацию о гражданах, которые совершали действия сексуального характера в отношении детей.
 
После окончания тюремного срока данные будут все равно содержаться в реестре. 
 
Ведомость будет подаваться согласно решения суда, которое вступило в силу. 
 
 
При помощи данного ресурса администрация детских садов, школ и прочих заведений сможет оперативно получить информацию о человеке и узнать имел ли он проблемы с законом по отношению к детям. 
 
Сейчас реестр функционирует в тестовом режиме, но в ведомстве уверены, что есть перспектива реализации данного проекта. 
 
«Мы на пути создания реестра , я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, которым можно будет пользоваться»,- заявила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая. 
 
Напомним, харьковские ученые попытались найти детерминант среди педофилов в харьковской колонии.
 
Источник:   Министерство юстиции Украины
 Тэги:  реестр педофилов, харьков
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