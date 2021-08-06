06.08.2021 17:23

В Харькове поймали педофила, пристававшего к ребенку в лесу (фото)

В Харькове на ХТЗ копы скрутили извращенца.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 5 августа 2021 года в 18:42 полицийский наряд младших инспекторов Игоря Гондаренко и Сергея Переверзева патрулировал Индустриальный район на Московском проспекте.

Стражи порядка услышали детский крик и немедленно побежали на помощь.

В лесополосе копы заметили маленькую девочку и взрослого мужчину, стоявших рядом. Увидев полицейских, мужчина кинулся бежать в сторону местного рынка, но успел пробежать лишь несколько сотен метров. Полицейские настигли и задержали беглеца, котрый оказался вооруженным пистолетом под патрон «Флобера».

- Испуганная 12-летняя девочка рассказала, что шла на автостанцию ​​на встречу с мамой, - сообщил подробности происшествия сержант полиции Игорь Гондаренко. - Вдруг к ней подошел незнакомый мужчина и предложил деньги за демонстрацию половых органов. Получив отказ, извращенец пригрозил ребенку физической расправой. Девочка начала кричать, мы с напарником услышали крик. Задержали подозреваемого, вызвали следственно-оперативную группу, успокоили ребенка и сообщили о происшествии ее матери.

В отношении задержанного открыто уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Ему светит срок до восьми лет за решеткой. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали о поимке на Салтовском карьере педофила, пристававшего к 8-летней девочке.