В Харькове поймали педофила, пристававшего к ребенку в лесу (фото)

В Харькове на ХТЗ копы скрутили извращенца.
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Гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома – одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.
Пиво – один из наиболее популярных алкогольных напитков в мире, он ведёт свою историю из глубины веков, имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. Поэтому неудивительно, что в честь него повсеместно устраивается множество фестивалей, ярмарок и праздников различного уровня.
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