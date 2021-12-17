В Харькове мужчина развращал свою малолетнюю дочь

Злоумышленник развращал свою десятилетнюю дочь и изготавливал детскую порнографию.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Было установлено, что 25 августа нынешнего года к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.
Правоохранители установили, что через одну из социальных сетей неизвестная женщина прислала ей видеозапись, на которой ее бывший муж совершает с ее дочерью развратные действия.
Кроме того, обвиняемый хранил в своем телефоне материалы порнографического характера с малолетней дочерью.
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