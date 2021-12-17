    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове мужчина развращал свою малолетнюю дочь
17.12.2021  09:46   Евгений Клочко

В Харькове мужчина развращал свою малолетнюю дочь

Злоумышленник развращал свою десятилетнюю дочь и изготавливал детскую порнографию.

Криминал Харьков: Снимал порно и развращал свою 10-летнюю дочь

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Было установлено, что 25 августа нынешнего года к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.

Правоохранители установили, что через одну из социальных сетей неизвестная женщина прислала ей видеозапись, на которой ее бывший муж совершает с ее дочерью развратные действия.

Кроме того, обвиняемый хранил в своем телефоне материалы порнографического характера с малолетней дочерью.

Читайте также: Пятерых харьковчан разоблачили в распространении порнографии

16 декабря 2021 окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.
 
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
Ранее мы сообщали, что в Харькове задержали мужчину, который продавал материалы с детской порнографией.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  детская порнография, харьков, педофил
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 