17.12.2021 09:46 Евгений Клочко

В Харькове мужчина развращал свою малолетнюю дочь

Злоумышленник развращал свою десятилетнюю дочь и изготавливал детскую порнографию.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. Было установлено, что 25 августа нынешнего года к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей малолетней дочери.

Правоохранители установили, что через одну из социальных сетей неизвестная женщина прислала ей видеозапись, на которой ее бывший муж совершает с ее дочерью развратные действия.

Кроме того, обвиняемый хранил в своем телефоне материалы порнографического характера с малолетней дочерью.

Читайте также: Пятерых харьковчан разоблачили в распространении порнографии

16 декабря 2021 окружной прокуратурой направлен обвинительный акт в отношении мужчины в суд.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.