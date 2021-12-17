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17.12.2021  10:10   Рита Парфенова

ДТП под Харьковом: упавшее на кроссовер дерево заблокировало пострадавших женщин (фото)

Спасатели освободили из автомобиля, на которое упало дерево, двух женщин.

ДТП Харьков: дерево упало на авто Nissan

Авария с участием кроссовера Nissan произошла вечером 16 декабря на автодороге «Харьков-Киев-Довжанский» возле поворота на поселок Рогань. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

Автомобиль съехал с дороги в посадку и врезался в дерево. Упавший ствол деформировал крышу и заблокировал двери авто. Две женщины оказались зажатыми в салоне.

Женщинам была необходима медицинская помощь, но сотрудники скорой не могли попасть в салон. На помощь вызвали спасателей ГСЧС. Прибывшие сотрудники аварийно-спасательного отряда спецназначения с помощью бензопилы разрезали ствол дерева и убрали его с крыши авто.

ДТП Харьков: дерево упало на авто Nissan

Также они вместе с сотрудниками Патрульной полиции, применив специнструмент, высвободили пострадавших из изуродованного автомобиля.

Пострадавших передали медикам для госпитализации в Городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

ДТП Харьков: дерево упало на авто Nissan

Напомним, вечером 1 декабря автомобиль KIA с двумя мужчинами в салоне врезался в столб на улице Гвардейцев Широнинцев, 73. По словам очевидцев, в салоне авто сильно пахло алкоголем, пассажир и водитель были не пристегнуты. Водителя зажало в авто, и его вырезали спасатели.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков, гсчс
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