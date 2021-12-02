ДТП: В Харькове KIA врезалась в столб, водителя вырезали спасатели (видео, фото)

Авария произошла вечером 1 декабря.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети, на Салтовке – пьяное ДТП.
Автомобиль KIA с двумя мужчинами в салоне врезался в столб на улице Гвардейцев Широнинцев, 73 по направлению к перекрестку с улицей Героев Труда.
По словам очевидцев, в салоне авто сильно пахло алкоголем, пассажир и водитель были не пристегнуты. Водителя зажало в авто, и его вырезали спасатели.
У водителя была сильно разбита голова. Когда сотрудники ГСЧС его доставали специнструментом, говорил: «Я никуда не поеду, мне и тут хорошо...»
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира из автомобиля KIA. Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, утром 1 декабря на улице Шевченко в районе жилищно-коммунального колледжа в лобовую столкнулись автомобили Kia Optima и Mitsubishi Pajero.
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