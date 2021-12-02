    
Главная Новости Харькова ЖКХ Где в Харькове не будет холодной воды 2 декабря. Список адресов
02.12.2021  08:41   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 2 декабря. Список адресов

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 2 декабря.

Московский район:

  • шоссе Салтовское, 139-в (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря,
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №4, стояк) до 20:00 2 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Танкопия, 31 (п. №5, стояк) до 17:00 2 декабря;
  • шоссе Салтовское, 240-а (п. №1), 242 (п. №1, стояк), 248-а (п. №2, стояк) до 20:00 2 декабря.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 146 (п. №4, стояк) до 20:00 2 декабря,
  • пер. Забайкальский, 14 (п. №2) до 20:00 2 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 2 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23, 23-а до 20:00 2 декабря,
  • пр. Победы, 66-а до 20:00 2 декабря,
  • ул. Отакара Яроша, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 2 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов семи районов Харькова.
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 ЖКХ Кому в Харькове 1 декабря отключат холодную воду. Список адресов 30.11 ЖКХ Где в Харькове не будет холодной воды 30 ноября. Список адресов 29.11 ЖКХ Кому в Харькове отключат отопление и горячую воду 29 ноября: адреса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 