Где в Харькове не будет холодной воды 2 декабря. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
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Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
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