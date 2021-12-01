01.12.2021 09:03 Рита Парфенова

Кому в Харькове 1 декабря отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

ул. Алчевских (Артема) (ч/с) до 20:00 1 декабря.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, стояк) до 17:00 1 декабря;

ул. Валентиновская (Блюхера), 46-а (п. №1, стояк) до 20:00 1 декабря.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 31 (стояк) до 17:00 1 декабря.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №4, стояк) до 17:00 1 декабря;

въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 1 декабря,

ул. Третья (ч/с) до 20:00 1 декабря.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 20:00 1 декабря.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-в (п. №10, стояк) до 17:00 1 декабря.

Шевченковский район:

ул. Рымарская, 23, 23-а до 20:00 1 декабря.

Напомним, утром 1 декабря произошел порыв на водоводе диаметром 1200 мм на Салтовском шоссе. На время его ликвидации будет отключено водоснабжение Салтовского жилмассива, ограниченного улицами: Салтовское шоссе, пр. Тракторостроителей, Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев (парная сторона). Возобновить подачу вроды коммунальщик обещают до 24:00 1 декабря. До этого времени подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.