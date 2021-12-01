Кому в Харькове 1 декабря отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Напомним, утром 1 декабря произошел порыв на водоводе диаметром 1200 мм на Салтовском шоссе. На время его ликвидации будет отключено водоснабжение Салтовского жилмассива, ограниченного улицами: Салтовское шоссе, пр. Тракторостроителей, Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев (парная сторона). Возобновить подачу вроды коммунальщик обещают до 24:00 1 декабря. До этого времени подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.
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