01.12.2021 08:22 Евгений Клочко

На Салтовке произошла авария на крупном водогоне: где не будет воды (видео)

Аварийные бригады КП "Харьковводоканал" оперативно устраняют повреждения на водоводе диаметром 1200 мм на Салтовском жилом массиве.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместитель генерального директора – директора Комплекса "Харьковводоснабжения" КП "Харьковводоканал" Владлена Волков.

По его информации, на данном участке выполняются работы по ликвидации повреждения магистрального трубопровода диаметром 1200 мм.

"Аварийные бригады реагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали протекание. Будет проведено отключение сети холодного водоснабжения в части Салтовского жилмассива ограниченного улицами:

Салтовское шоссе,

Тракторостроителей,

Краснодарская,

Солнечная,

Тимуровцев,

Гарибальди,

Бучмы,

Гвардейцев Широнинцев (парная сторона).

Пока диагностируем характер повреждения и определяем объем работ", - отметил Владлен Волков.

По его словам, водоснабжение будет возобновлено сегодня, 1 декабря, до 24:00. До этого времени подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия.