В Харькове отец задушил пьяного сына

Труп убитого почти сутки пролежал во дворе, прикрытый листами металла.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции информация об убийстве на улице Минеральной в Харькове поступила правоохранителям утром 30 ноября. Там на территории частного дома обнаружили тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Убийца сразу сознался в содеянном. Им оказался 50-летний отец убитого. Как рассказал мужчина, накануне днем между ним и пьяным сыном произошла ссора, и во время выяснения отношений он задушил своего сына. Сначала он спрятал тело за домом, прикрыв листами металла. И только на следующее утро рассказал о смерти сына родным.
Злоумышленник задержан по статье 208 УПК Украины. В отношении него возбуждено уголовное производство по статье «преднамеренное убийство» (ч. 1 ст. 115). Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Ранее мы писали об убийстве в городе Первомайский Лозовского районаю 71-летний местный житель почти сутки не мог связаться со своей 41-летней дочерью, а когда утром 24 ноября пришел к ней домой, обнаружил женщину мертвой в постели. В ходе следствия полицейские задержали 33-летнего безработного сожителя умершей. Он сознался, что 22 ноября у них возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина избил женщину кулаками. Через некоторое время он обнаружил, что женщина мертва и сбежал из ее квартиры. Подозреваемый имеет несколько судимостей за имущественные преступления.
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