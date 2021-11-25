25.11.2021 13:55 Рита Парфенова

Под Харьковом отец нашел дочь мертвой в постели

Сожителя женщины задержали по подозрению в убийстве.





Убийство произошло в городе Первомайский Лозовского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. 71-летний местный житель почти сутки не мог связаться со своей 41-летней дочерью, а когда утром 24 ноября пришел к ней домой, обнаружил женщину мертвой в постели.



В ходе следствия полицейские задержали 33-летнего безработного сожителя умершей. Он сознался, что 22 ноября у них возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина избил женщину кулаками. Через некоторое время он обнаружил, что женщина мертва и сбежал из ее квартиры. Подозреваемый имеет несколько судимостей за имущественные преступления.



Сведения по делу внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.



Напомним, ранее мы писали, что утром 20 ноября возле карьера по улице Тракторостроителей, было обнаружено тело мужчины 60-65 лет. Установлено, что во время распития спиртных напитков с 33-летним мужчиной возник спор, и тот ударил потерпевшего бутылкой. Подозреваемому сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Правоохранители сообщили приметы убитого и просят помощи в опознании его личности.