25.11.2021 13:47 Евгений Клочко

В Харькове на ходу загорелся автомобиль коммунальщиков: есть пострадавшие (видео)

Сообщение о возгорании в аварийно-ремонтном автомобиле КП "Харьковводоканал" появилось в харьковских пабликах.

На кадрах, опубликованных в телеграмм-канале ХС-Харьков, видно как из автомобиля КП "Харьковводоканал" на ходу выпрыгивают рабочие, при этом в самой автобудке происходит горение. У одного из рабочих горели штаны рабочей одежды. На кадрах также видно, как коллега пытается помочь коммунальщику сбить пламя с одежды.

Очевидцы выразили предположение, что разлился бензин и от печки произошло его возгорание.

В свою очередь инцидент корреспонденту РЕДПОСТ прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия. Там сообщили, что во время движения по улице Библика произошло возгорание в кузове спецмашины КП «Харьковводоканал», после чего один рабочий получил легкие ожоги ноги. Его осмотрел врач и оказал необходимую помощь.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств и установление причин.