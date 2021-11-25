В Харькове на ходу загорелся автомобиль коммунальщиков: есть пострадавшие (видео)

Сообщение о возгорании в аварийно-ремонтном автомобиле КП "Харьковводоканал" появилось в харьковских пабликах.
На кадрах, опубликованных в телеграмм-канале ХС-Харьков, видно как из автомобиля КП "Харьковводоканал" на ходу выпрыгивают рабочие, при этом в самой автобудке происходит горение. У одного из рабочих горели штаны рабочей одежды. На кадрах также видно, как коллега пытается помочь коммунальщику сбить пламя с одежды.
Очевидцы выразили предположение, что разлился бензин и от печки произошло его возгорание.
В свою очередь инцидент корреспонденту РЕДПОСТ прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия. Там сообщили, что во время движения по улице Библика произошло возгорание в кузове спецмашины КП «Харьковводоканал», после чего один рабочий получил легкие ожоги ноги. Его осмотрел врач и оказал необходимую помощь.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств и установление причин.
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