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25.11.2021  14:10   Виталий Хиневич

Массовые конфискации авто: за какие долги забирают имущество украинцев

Процедура конфискации автомобиля у злостного нарушителя ПДД законна.

ПДД в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украина 24».
 
Отмечается, что конфискация транспортных средств у злостных неплательщиков штрафов и нарушителей правил дорожного движения является законной. 
 
По словам автоюриста Богдана Глядыка, исполнительная служба, имея законные основания, будет инициировать и проводить вместе с сотрудниками МВД изъятие авто за долги, которые накопились в результате штрафов за нарушения ПДД. 
 
Кроме этого правовед отметил, что в Украине действует механизм, который позволяет взимать задолженности с должников путем наложения ареста на имущество, в том числе и на транспортные средства. 
 
 
Для государства нет разницы, какой скоростной режим водитель нарушил, ответственность наступает для всех нарушителей. 
 
В это же время отмечается, что нет предела сумме штрафа, но по мнению Гладыка, авто которое, систематически нарушает скоростной режим, будет попадать в поле зрения исполнительных служб в первую очередь.
 
"Также автомобиль может быть конфискован у владельца за неуплату коммунальных услуг, долги перед банком, долги по судебным решениям", - отметил юрист.
 
Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине. 
 
Источник:   Украина 24
 Тэги:  пдд, штраф, харьков
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