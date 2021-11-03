03.11.2021 11:22 Евгений Клочко

В Харькове начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков"

У водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба намерена изымать автомобили.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

По словам заместителя Министра юстиции Андрея Гайченко, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников, стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающую 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине.

Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнители при наличии законных оснований будут инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей скоростного режима.

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«Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, превышающих скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения.

Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан», – подчеркнул Андрей Гайченко.

Стоит отметить, что по предварительной информации, в Харькове сейчас таких злостных нарушителей скоростного режима насчитывается до 10 человек, в Киеве – до 30. Всего по Украине – почти полторы сотни водителей.

Напомним, 26 октября в Харькове на перекрестке улицы Одесской и проспекте Гагарина произошло резонансное ДТП , в котором 1 человек погиб и трое подростков попали в реанимацию. 16-летний парень на огромной скорости, игнорируя запрещенный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, под управлением 58-летнего мужчины.