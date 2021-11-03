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03.11.2021  11:22   Евгений Клочко

В Харькове начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков"

У водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба намерена изымать автомобили.

В Харькове начнут забирать автомобили у нарушителей ПДД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
 
По словам заместителя Министра юстиции Андрея Гайченко, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников, стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающую 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине. 
 
Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнители при наличии законных оснований будут инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей скоростного режима.
 
 
«Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, превышающих скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому, в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения.
 
Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан», – подчеркнул Андрей Гайченко.
 
Стоит отметить, что по предварительной информации, в Харькове сейчас таких злостных нарушителей скоростного режима насчитывается до 10 человек, в Киеве – до 30. Всего по Украине – почти полторы сотни водителей.
 
Напомним, 26 октября в Харькове на перекрестке улицы Одесской и проспекте Гагарина произошло резонансное ДТП, в котором 1 человек погиб и трое подростков попали в реанимацию. 16-летний парень на огромной скорости, игнорируя запрещенный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, под управлением 58-летнего мужчины.
 
Источник:   Минюст
 Тэги:  авто, превышение скорости, штраф, харьков
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