26.10.2021 15:50 Анна Кравцова

В Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости

Верховная рада планирует ужесточить наказание за превышение водителями скоростного режима, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Авторы документа отмечают, что превышение скорости, особенно в населенных пунктах, является одной из главных причин смертности на дорогах. При этом, отмечают нардепы, все меры по снижению количества ДТП не дают желаемого результата.

"В частности, законопроект предусматривает введение штрафа в размере 1 700 гривен, если водитель в населенном пункте превысил скорость на более 30 км\ч.

Если скорость превышена более чем на 50 км\ч, то предлагается лишить автомобилистов водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев, а если на более 70 км\ч - на срок от 6 месяцев до года", - говорится в законопроекте.

По данным Центра общественного здоровья за полгода в Украине произошло почти 56 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 13 700 из них – из-за превышения скоростного режима.

"По статистике, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 7 украинцев, а 60 получают травмы. Самые частые причины ДТП – это нарушение правил маневрирования – 23 159, превышение безопасной скорости - 13 709, несоблюдение дистанции - 9 198, нарушение правил проезда перекрестков - 3 433 и другие.

В ДТП с превышением безопасной скорости за полгода погибли 378 человек"

Сейчас же в Украине штраф за нарушение скоростного режима значительно ниже - за превышение на 20 км в населенном пункте придется оплатить 340 гривен. Для сравнения за аналогичное нарушение ПДД, в Испании – водитель заплатит 400 евро, в Великобритании – около 1100 евро, в Австрии и вовсе 2 000 евро.