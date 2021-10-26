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26.10.2021  15:50   Анна Кравцова

В Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости

Верховная рада планирует ужесточить наказание за превышение водителями скоростного режима, вплоть до лишения прав на управление автомобилем.

Превысил скорость - лишился прав
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.  Авторы документа отмечают, что превышение скорости, особенно в населенных пунктах, является одной из главных причин смертности на дорогах. При этом, отмечают нардепы, все меры по снижению количества ДТП не дают желаемого результата.
 
"В частности, законопроект предусматривает введение штрафа в размере 1 700 гривен, если водитель в населенном пункте превысил скорость на более 30 км\ч.
 
Если скорость превышена более чем на 50 км\ч, то предлагается лишить автомобилистов водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев, а если на более 70 км\ч - на срок от 6 месяцев до года", - говорится в законопроекте.
 
По данным Центра общественного здоровья за полгода в Украине произошло почти 56 тысяч дорожно-транспортных происшествий, 13 700 из них – из-за превышения скоростного режима.
 
"По статистике, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 7 украинцев, а 60 получают травмы. Самые частые причины ДТП – это нарушение правил маневрирования – 23 159, превышение безопасной скорости - 13 709, несоблюдение дистанции - 9 198, нарушение правил проезда перекрестков - 3 433 и другие.
 
В ДТП с превышением безопасной скорости за полгода погибли 378 человек"
 
Сейчас же в Украине штраф за нарушение скоростного режима значительно ниже - за превышение на 20 км в населенном пункте придется оплатить 340 гривен. Для сравнения за аналогичное нарушение ПДД, в Испании – водитель заплатит 400 евро, в Великобритании – около 1100 евро, в Австрии и вовсе 2 000 евро. 
 
Тэги:  авто, скоростной режим, штраф.
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