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26.10.2021  15:31   Рита Парфенова

Грибы не отпустили: почти три недели мужчина боролся с отравлением

Причиной смерти стало употребление в пищу дикорастущих грибов, которые собиравший определил как зеленушки.

Мужчина умер, отравившись грибами. Новости Харькова

От отравления грибами умер в областной больнице 55-летний житель Чугуевского района. Смерть наступила на 17 сутки после возникновения первых симптомов отравления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областной центр лабораторных исследований.

Грибы для смертельной трапезы мужчина собирал сам, в лесу, определив их как зеленушки. Дома собранные грибы были предварительно отварены, а потом пожарены. На следующий день у мужчины появились первые признаки отравления: рвота, боли в животе и желудке, тошнота, слабость. Он обратился за медицинской помощью, но от стационарного лечения отказался, выбрав вариант отлежаться дома. Однако его состояние ухудшилось и через два дня пострадавшего госпитализировали в больницу.

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Анализы показали, что произошло отравление грибами гепатонефротропного действия, которые содержат особо сильные токсины. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пациента и на третьей неделе интенсивной терапии он умер.

Напомним, информация об отравившемся мужчине уже фигурировала в сводках лабцентра. На той же неделе в результате отравления дикорастущими грибами умерла 73-летняя жительница Харьковского района. В лесу под Харьковом женщина собрала грибы, по ее мнению рядовку, принесла домой, отварила, пожарила и съела.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, грибы, харьков, смерть
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