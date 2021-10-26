26.10.2021 15:31 Рита Парфенова

Грибы не отпустили: почти три недели мужчина боролся с отравлением

Причиной смерти стало употребление в пищу дикорастущих грибов, которые собиравший определил как зеленушки.

От отравления грибами умер в областной больнице 55-летний житель Чугуевского района. Смерть наступила на 17 сутки после возникновения первых симптомов отравления, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областной центр лабораторных исследований.



Грибы для смертельной трапезы мужчина собирал сам, в лесу, определив их как зеленушки. Дома собранные грибы были предварительно отварены, а потом пожарены. На следующий день у мужчины появились первые признаки отравления: рвота, боли в животе и желудке, тошнота, слабость. Он обратился за медицинской помощью, но от стационарного лечения отказался, выбрав вариант отлежаться дома. Однако его состояние ухудшилось и через два дня пострадавшего госпитализировали в больницу.

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Анализы показали, что произошло отравление грибами гепатонефротропного действия, которые содержат особо сильные токсины. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пациента и на третьей неделе интенсивной терапии он умер.



Напомним, информация об отравившемся мужчине уже фигурировала в сводках лабцентра. На той же неделе в результате отравления дикорастущими грибами умерла 73-летняя жительница Харьковского района. В лесу под Харьковом женщина собрала грибы, по ее мнению рядовку, принесла домой, отварила, пожарила и съела.